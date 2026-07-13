خنثی شدن حمله بزرگ به مسکو با پرواز ۳۰۰ پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، گزارش های رسمی نشان می‌دهد که حمله پهپادی اوکراین به مسکو در ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از ۳۰۰ پهپاد یکی از بزرگترین حملات در چند سال گذشته به شمار می رود.

سرگئی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد که اکثر این پهپادها توسط نیروهای پدافند هوایی ساقط شدند. ۴۵ پهپاد دشمن نیز هنگام نزدیک شدن به مسکو منهدم شدند.

پیشتر نیز نووستی گزارش داد که اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه حاکی از آن است که نیروهای این کشور طی هفته گذشته دست کم چهار هزار و ۸۳۰ پهپاد اوکراینی را ساقط کرده اند.