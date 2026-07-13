خبرگزاری مهر_گروه سیاست _هادی رضائی: ساعاتی پس از حملات هوایی تجاوزکارانه نیروهای آمریکایی به نقاطی در جنوب و مرکز ایران، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز دوشنبه (۲۲ تیر ۱۴۰۵) با اجرای عملیات دقیق و کوبنده در سه مرحله متوالی، پایگاه‌های استراتژیک و حیاتی ارتش ایالات متحده در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار داد. این تبادل آتش سنگین، که به بهانه توقیف دو کشتی متخلف در تنگه هرمز و متعاقب آن حملات هوایی سنتکام داشت، منطقه را به بالاترین سطح تنش امنیتی رساند و شوک شدیدی به بازارهای جهانی انرژی وارد کرد.

چیدمان پازل درگیری؛ از توقیف قانونی کشتی‌ها تا تهاجم هوایی آمریکا

زنجیره رویدادهای دراماتیک بامداد امروز با اقدام کاملاً قانونی و حرفه‌ای نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های تحت حاکمیت ایران آغاز شد. طبق اطلاعیه رسمی، دو کشتی متخلف که با خاموش کردن عمدی سامانه‌های شناسایی (AIS) و حرکت در مسیرهای ممنوعه، امنیت کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز را به خطر انداخته بودند، توسط رزمندگان سپاه متوقف و توقیف شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که خود عامل اصلی تحریکات دریایی بود، در واکنشی نامتناسب و تجاوزکارانه، عملیات هوایی گسترده‌ای را علیه پایگاه‌های ساحلی و تأسیسات داخل خاک ایران به اجرا گذاشت. واشنگتن این حملات را «اقدام دفاعی برای تضعیف تهدیدات ایران علیه آزادی کشتیرانی» توصیف کرد، اما این ادعا با پاسخ قاطع، چندلایه و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.

پاسخ کوبنده و دقیق سپاه در سه مرحله؛ جبهه جنوبی خلیج فارس در آتش

نیروی هوافضای سپاه پاسداران با سرعت عمل بالا و هماهنگی کامل، عملیات مقابله‌به‌مثل را در سه مرحله پی‌درپی و با تمرکز بر مراکز فرماندهی، لجستیکی و عملیاتی آمریکا اجرا کرد:

مرحله اول – پایگاه پرنس حسن (موفق‌السلطی) اردن: در نخستین موج، انبوهی از موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری به زاغه‌های مهمات، مخازن سوخت و باندهای پرواز این پایگاه استراتژیک اصابت کرد. بر اثر این حمله دقیق، پروازهای فرودگاه بین‌المللی امان به‌طور کامل تعلیق شد و دود غلیظی بر فراز پایگاه مشاهده گردید.

مرحله دوم – پایگاه شیخ عیسی بحرین: مراکز تعمیر و نگهداری بالگردهای رزمی، آشیانه‌های هواپیماهای پیشرفته جنگ الکترونیک P-۸ Poseidon و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی آمریکا هدف قرار گرفتند. انفجارهای پی‌درپی باعث به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سراسر بحرین شد و دولت این کشور بلافاصله هشدار پناه‌گیری عمومی صادر کرد.

مرحله سوم – پایگاه‌های علی‌السالم و احمد الجابر کویت: در گام نهایی، مخازن سوخت عظیم، سامانه‌های پدافندی پاتریوت در پایگاه علی‌السالم و رادار راهبردی پیشرفته FPS در پایگاه احمد الجابر به‌طور کامل منهدم شدند. گزارش‌ها حاکی است که کویت مبدأ برخی پرتابه‌های آمریکایی بوده و این امر، عواقب سنگینی برای این کشور به همراه خواهد داشت.

اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران: «تنگه هرمز سرزمین ماست و اجازه نخواهیم داد ارتش متجاوز و کودک‌کش آمریکا از آن سوی اقیانوس به دخالت‌های غیرقانونی خود ادامه دهد. عملیات فرزندان غیور ایران ادامه دارد و تا تنبیه کامل متجاوزین متوقف نخواهد شد.»

انهدام تأسیسات آمریکا در بحرین و عمان توسط سپاه

ر وابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه شماره ۵، از انهدام تأسیسات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا در بحرین و همچنین دو رادار حساس در خاک عمان خبر داد.

متن روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ

ملت بپاخاسته ایران عزیز،

عملیات قاطع و کوبنده فرزندان شما در نیروهای مسلح، ارتش کودک‌کش آمریکا را به استیصال کشانده است و متجاوزان آمریکایی در آخرین تجاوزات خود با هدف قرار دادن یک پمپ آب کشاورزی در شهرستان ماهشهر، بار دیگر ماهیت ضد مردمی خود را به نمایش گذاشتند.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی حماسه آفرین سپاه، علاوه بر هدف قرار دادن تاسیسات و زیرساخت‌های ارتش متجاوز آمریکا در جفیر بحرین، که آتش‌های بلند آن زبانه می‌کشد با ضربات کوبنده موشکی و پهپادی در پنجمین مرحله از مقابله به مثل، رادار دوربرد هوایی FPS و رادار کشف شناوری در پادشاهی عمان را هدف قرار داده و منهدم کردند.

تنها راه باز شدن تنگ هرمز برای تردد شناورها، پایان یافتن مداخلات ارتش متجاوز آمریکا در این تنگه و احترام به حاکمیت کشورها بر آب‌های ساحلی خودشان است.

ادامه این مداخلات حوادث بزرگتری را در حوزه نفت و گاز جهان به دنبال خواهد داشت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

وضعیت میدانی در داخل ایران؛ از خوزستان تا هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و مرکزی

در حالی که عملیات برون‌مرزی سپاه در جریان بود، گزارش‌های متعدد میدانی از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی در خاک ایران خبر می‌دهند:

خوزستان

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در گفت‌وگو با مهر تأیید کرد:

- ساعت ۱:۳۵ بامداد: اصابت به دو نقطه اطراف اهواز (حمله به فرودگاه اهواز تکذیب شد).

- ساعت ۱:۴۰ بامداد: اصابت به نقاطی در بهبهان و دزفول.

- ساعت ۱:۴۵ بامداد: هدف‌گیری چهار نقطه در امیدیه و ماهشهر؛ در اثر اصابت مستقیم پرتابه به ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی ماهشهر، شهید محمد کرمی، نگهبان ۴۲ ساله این مجموعه، به شهادت رسید. بر اساس گزارش‌های اولیه، شهید کرمی در حال انجام وظیفه و گشت‌زنی شبانه بوده و چهار نفر از کارکنان دیگر نیز به دلیل موج انفجار و ترکش مجروح شدند. نیروهای امدادی بلافاصله در محل حضور یافته و مجروحان را به بیمارستان منتقل کردند.

- ساعت ۲:۰۰ بامداد: اصابت به نقطه‌ای در اندیمشک.

هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان

منابع محلی از انفجارهای شدید در بندرعباس، بندر سیریک، بوشهر، کنگان و چابهار خبر دادند. استانداری هرمزگان اعلام کرد تاکنون هیچ خسارت جانی یا تخریب مسکونی برای غیرنظامیان گزارش نشده است. با این حال، بررسی دقیق ابعاد خسارات و منشأ حملات ادامه دارد. در بندر سیریک، که روزهای اخیر شاهد شهادت تعدادی از صیادان بی‌دفاع بود، صدای انفجارها باعث وحشت ساکنان محلی شد.



استان مرکزی



معاون استاندار مرکزی نیز اصابت پرتابه به منطقه‌ای خارج از شهر خنداب (که پیشتر نیز هدف قرار گرفته بود) را تأیید کرد. گزارش‌ها از وارد آمدن خسارت محدود به برخی تأسیسات غیرنظامی حکایت دارد.



بازتاب‌های جهانی؛ تله هرمز و لرزه بر پیکر بازار نفت



اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش تند به سکوت و جانبداری سازمان ملل متحد تأکید کرد که این درگیری نه یک «برخورد ساده نظامی»، بلکه ادامه زنجیره تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه تاکنون است.



وی افزود: «ضربات دقیق ایران به پایگاه‌های آمریکایی در جنوب خلیج فارس، حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است. به جای محکومیت متجاوز، شماتت قربانی، اقدامی غیرمسئولانه و غیرقانونی است.»



تأثیرات اقتصادی جهانی



خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت جهانی نفت بلافاصله پس از اخبار حملات متقابل بیش از ۲.۸ درصد جهش کرد و به سطوح بالایی رسید. نگرانی از اختلال احتمالی در عبور و مرور ۲۱ میلیون بشکه روزانه نفت از تنگه هرمز، بازارها را به شدت متلاطم کرده و شاخص‌های بورس‌های عمده جهان نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.



شبکه الجزیره نیز نوشت: «لفاظی‌های ترامپ درباره «باز بودن تنگه هرمز» با واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی دارد. واشنگتن در تله استراتژیک هرمز گرفتار شده و تلاش برای آرام نشان دادن بازارهای مالی، نتوانسته جلوی وحشت سرمایه‌گذاران را بگیرد.»

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه های آمریکا در منطقه



در پاسخ به تکرار حملات غیرقانونی آمریکا علیه کشورمان، ساعاتی قبل و در دور جدید حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جان‌پناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

براساس این گزارش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت تکرار حملات دشمن آمریکایی به برخی مراکز نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و مردم و نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد، تاکید کرد: با عزم و اراده قاطع نیروهای مسلح و با تمام قدرت، در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال ایران و هموطنان عزیز در برابر هرگونه تجاوز دشمن لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.



نتیجه‌گیری



نبرد بامداد ۲۲ تیر نشان داد که معادلات قدرت در خلیج فارس به شکل اساسی تغییر کرده است. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که هر تجاوزی به خاکش با پاسخی سنگین، دقیق و چندمرحله‌ای در پایگاه‌های آمریکایی منطقه مواجه خواهد شد.