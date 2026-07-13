بیانیه حزب الله در پی درگذشت امیر سابق قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان روز گذشته درگذشت حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر را تسلیت گفت و به مواضع وی در حمایت از لبنان، ملت و مقاومت این کشور در دوره های مختلف و همچنین سفرش به ضاحیه جنوبی بیروت و شهر بنت جبیل اشاره کرد.

در بیانیه صادره از سوی حزب الله آمده است: امیر فقید قطر نقش برجسته ای در حمایت از لبنان و ایستادن در کنار ملت این کشور در گذرگاه های سخت به ویژه حمایت از نیروهای مقاومت در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی طی سال ۲۰۰۶ ایفا کرد. وی همچنین برای بازسازی روستاهای ویران شده کمک های خیرانه ای ارائه داد.

حزب الله لبنان از مواضع امیر فقید قطر در حمایت از مسائل مهم کشورهای عربی و اسلامی و در رأس آنها مسئله فلسطین و حقوق ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست قدردانی کرد.