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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۶

والیبال قهرمانی آسیا - چین

دومین پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان با شکست هند

دومین پیروزی تیم ملی والیبال نوجوانان با شکست هند

تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست هند شد تا همچنان در صدر جدول گروه دوم این رقابت‌ها باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو آغاز شده است و به مدت هفت روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه ۲۱ تیر) در دومین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف هند رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ فاتح این میدان شدند تا با دو برد و ۶ امتیاز در صدر گروه دوم مسابقات باقی بمانند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (سه‌شنبه ۲۳ تیر) به وقت تهران در سومین بازی خود به مصاف بحرین می‌رود.

کد مطلب 6886390

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