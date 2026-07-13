صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی پنج روز آینده در سطح کشور جوی پایدار همراه با تداوم هوای گرم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز (دوشنبه، ۲۲ تیر) در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: تا روز سه‌شنبه (۲۳ تیر)، در برخی نقاط مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب، شمال و جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۲۴ تیر) و پنجشنبه (۲۵ تیر) نیز در شرق و جنوب غرب کشور، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۲۲ تیر) صاف خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۹ و حداکثر دمای آن ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین طی امروز در سطح استان تهران کاهش دما پیش‌بینی می‌شود، اما از فردا روند افزایش نسبی دما در سطح استان دوباره آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا پایان وقت سه‌شنبه، به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی تهران، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک، پیش‌بینی می‌شود.