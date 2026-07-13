به گزارش خبرنگار مهر، علی بویری ظهر امروز دوشنبه در نشست ستاد اربعین و هماهنگی برگزاری آئین کاروان مشایه اهواز، بیان کرد: راهبرد ما این است که مراسم مشایه در غرب اهواز بهتر از سال های گذشته برگزار و نقص‌ها برطرف شود لذا اهتمام همه مسئولان در این زمینه ضروری است.

فرماندار اهواز به حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور اشاره کرد و گفت: برای پیاده روی کاروان های مشایه در اهواز باید به گونه ای برنامه ریزی صورت گیرد تا اهداف و ابعاد فرهنگی و اجتماعی مد نظر در مرکز خوزستان محقق و آثار آن به کشور برسد.

وی ادامه داد: تشییع رهبر شهید در شهرهای تهران، قم، مشهد و کشور عراق، همچنین مراسم جاماندگان در سطح کشور، مراسمی بی سابقه در تاریخ معاصر را رقم زد که مراسم مشایه در پیوند و ادامه این مسیر قرار دارد لذا انتظار می رود مصوبات جز به جز پیگیری و انجام شوند.

فرماندار اهواز بیان کرد: دستگاه هایی که در برگزاری این برنامه نقش دارند مشخص شده و باید مسئولیت هر کدام تعیین شود.

بویری با بیان اینکه موضوعات در چند حوزه باید پیگیری شود، تصریح کرد: پشتیبانی یکی از موارد است که بنده شخصا رصد و پیگیری خواهم کرد. مسئله امنیتی و ترافیکی موضوع دیگر است که در شورای تامین جلساتی در این خصوص برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین طرح ترافیک انتظامی نیز باید صورت گیرد که شهرداری اهواز و مسئولان مربوطه باید کمیته ای در این خصوص تشکیل دهند تا بهترین تصمیم ها برای جلوگیری از مشکل گرفته شود تا مشارکت حداکثری را شاهد باشیم.

فرمانداری اهواز با تاکید بر اینکه موضوعات بهداشتی نیز حایز اهمیت هستند، گفت: افرادی که قرار است در این بخش فعالیت داشته باشند احصا و فرم های مشخص برای آن ها تعریف شود.

بویری، کمیته فرهنگی و اجتماعی را از موارد مهم دیگر برشمرد و اظهار کرد: سپاه امام حسین (ع) و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز این مسئولیت را برعهده گیرند، در سطح شهر بنرهایی نصب شود و علاوه بر تبلیغات محیطی، مستندسازی نیز انجام شود.

وی تاکید کرد: در روز برنامه هیچ چراغی نباید خاموش شود و قطعی برق قابل قبول نیست بنابراین نسبت به هرگونه تامینی که لازم است اقدامات صورت گیرد.