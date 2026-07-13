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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

شناسایی ۲۴۹۳ فقره انشعاب غیرمجاز آب در همدان

شناسایی ۲۴۹۳ فقره انشعاب غیرمجاز آب در همدان

همدان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از شناسایی ۲ هزار و ۴۹۳ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته و بازرسی‌های به‌عمل آمده در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲ هزار و ۴۹۳ انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان شناسایی شد.

وی با اشاره به روند برخورد با تخلفات در این حوزه افزود: از تعداد انشعاب‌های شناسایی شده ۴۱۳ مورد با در مراحل قانونی به انشعاب مجاز تبدیل و ۲ هزار و ۸۰ مورد دیگر نیز با دستور قضایی و پیگیری‌های فنی جمع‌آوری شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در مقایسه آماری وضعیت موجود با سال گذشته تصریح کرد: در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۹۸ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی شده بود که آمار امسال بیانگر رشد ۳۱۶ درصدی در شناسایی این تخلفات است که نشان‌دهنده عزم جدی شرکت آب و فاضلاب برای صیانت از منابع آبی استان است.

وی با تاکید بر اینکه انشعاب غیرمجاز آب یکی از معضلات جدی در مدیریت بهینه منابع آبی است، گفت: این پدیده نه تنها موجب بی‌عدالتی در توزیع و مصرف آب می‌شود، بلکه فشارهای مضاعفی را بر شبکه‌های آبرسانی تحمیل می‌کند.

بختیاری فر ادامه داد: بهره‌برداری غیرمجاز از آب بدون در نظر گرفتن ظرفیت مهندسی شبکه انجام می‌شود که نتیجه مستقیم آن افت فشار در شبکه و کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان قانونی است.

وی در تبیین ابعاد فنی این معضل خاطرنشان کرد: وجود انشعابات غیرمجاز، هزینه‌های جاری شرکت را در بخش نگهداری و تعمیرات افزایش می‌دهد و از آنجا که این اتصالات غالباً به صورت غیراصولی و بدون نظارت فنی ایجاد می‌شوند، احتمال وقوع حوادثی همچون نشتی، شکستگی لوله‌ها و آلودگی‌های ثانویه در شبکه آب به مراتب بالاتر است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از منظر اجتماعی نیز به این مسئله نگریست و افزود: استفاده غیرقانونی از منابع عمومی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و زمانی که عده‌ای بدون رعایت ضوابط قانونی از بیت‌المال استفاده می‌کنند، حس بی‌عدالتی در میان شهروندان قانون‌مدار شکل می‌گیرد که می‌تواند مشارکت عمومی در طرح‌های ملی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آبی را کاهش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تکیه بر وظایف قانونی خود، روند شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز را با قاطعیت ادامه خواهد داد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این حوزه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۲ به این شرکت اطلاع دهند.

کد مطلب 6886797

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