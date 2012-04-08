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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۰۵

مریدی خبر داد:

بیمارستان الیگودرز در هفته دولت تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود

بیمارستان الیگودرز در هفته دولت تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی لرستان گفت: بیمارستان الیگودرز در هفته دولت تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق مریدی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی در دست اجرا در استان، اظهار داشت: ورزشگاه 15 هزار نفری خرم آباد با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و ورزشگاه 3000 نفری الیگودرز با 85 درصد پیشرفت در حال احداث هستند.

وی اعتبار ملی پروژه های عمرانی لرستان در سال 90 را 27 میلیاردتومان اعلام کرد و افزود: اعتبار استانی پروژه های عمرانی لرستان در سال 90 هشت میلیارد تومان بوده که 73 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

معاون فنی و اجرایی اداره کل مسکن و شهرسازی لرستان بیان داشت: در حال حاضر از محل اعتبارات ملی، احداث بیمارستان بروجرد با 55 درصد پیشرفت فیزیکی، بیمارستان شهدای 7 تیر و بیمارستان جایگزین شهدای عشایر هر کدام با 15 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث هستند و بیمارستان الیگودرز نیز در هفته دولت تحویل دانشگاه علوم پزشکی می شود.

کد مطلب 1571897

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