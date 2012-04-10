به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت کدگذاری و شماره‌گذاری بر مکتوبات موجود در منزل سیمین دانشور و جلال ‌آل‌احمد از امروز آغاز شد.

بنا براطلاع از صبح امروز دو نفر از متخصصین امور کتابداری با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل سیمین دانشور به کدگذاری آثار موجود در منزل وی پرداخته‌اند.

در نخستین فرآیند که علی رغم تاکید روز گذشته مسئول پیگیری برنامه‌های ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود به صورت رایانه‌ای انجام شود، آثار مکتوب، دست‌نوشته‌ها و حتی نامه‌ها و پاکت نامه‌های موجود در منزل دانشور و آل‌احمد به صورت دستی جدا و تفکیک شده است تا در روزهای آینده شماره‌گذاری آنها آغاز شود.

این گزارش حاکی از آن است که این کار بدون حضور نماینده‌ای از خانواده دانشور و آل‌احمد انجام پذیرفته است.

پیش بینی می‌شود این فرآیند کد‌گذاری تا یک ‌هفته زمان ببرد.