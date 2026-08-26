ورمقانی: اتحاد مردم و مجاهدت نیروهای مسلح عامل پیروزی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه شهدای کارمند کردستان که در اردوگاه فرهنگی امام علی(ع) روستای قار سنندج برگزار شد، با اشاره به فلسفه برگزاری یادواره شهدا اظهار کرد: زنده نگه داشتن یاد شهیدان زمانی اثرگذار است که آرمان و شیوه زندگی آنان به نسل جدید منتقل شود.
وی افزود: خدمت صادقانه و خالصانه به مردم یکی از مهمترین پیامهایی است که باید از زندگی شهدای کارمند به جامعه امروز منتقل شود و کارکنان دستگاههای اجرایی نیز باید این رویکرد را در مسیر خدمتگزاری خود دنبال کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اصلاح ضعفهای موجود در روند خدمترسانی عنوان کرد: هر جا در انجام وظایف و خدمت به مردم کوتاهی وجود دارد، باید برای برطرف کردن آن تلاش شود و روحیه جهادی در مجموعههای اجرایی تقویت شود.
ورمقانی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی بنبستی برای حل مشکلات وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کشور در شرایط مختلف با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و هدایتهای رهبری مسیر خود را دنبال کرده و در موضوعات مهم نیز تصمیمگیریها باید بر اساس رهنمودهای ایشان انجام شود.
اتحاد ملی در برابر دشمنان ضرورت امروز کشور است
وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام داخلی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر اتحاد تأکید کردهاند و در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی و حتی برخی دولتهای اسلامی و اروپایی در برابر ایران مواضع مشترکی اتخاذ کردهاند، حفظ همبستگی در داخل کشور اهمیت بیشتری پیدا میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: وحدت و همدلی مردم، پشتوانهای اساسی برای عبور کشور از شرایط دشوار است و جامعه باید در برابر تلاشهای دشمن برای ایجاد اختلاف، هوشیاری خود را حفظ کند.
ورمقانی اضافه کرد: حضور مردم در صحنه و مجاهدت نیروهای مسلح از عوامل اصلی موفقیت ایران اسلامی در برابر جبهه آمریکایی و صهیونیستی بوده است.
۱۲۰ شهید کارمند سهم کردستان از انقلاب اسلامی
وی در ادامه با اشاره به برگزاری برنامههای کنگره شهدای کردستان اظهار کرد: برنامههای پیشبینیشده برای این کنگره به صورت مرحلهای در حال اجراست و هر یک از این برنامهها فرصتی برای بازخوانی نقش شهدا و انتقال فرهنگ ایثار به جامعه محسوب میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان افزود: در جریان جنگ رمضان، ۱۸۶ نفر در کردستان به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۸۶ شهید بومی استان بودند و پیکر آنان در کردستان تشییع و به خاک سپرده شد.
ورمقانی در پایان با اشاره به جایگاه شهدای کارمند در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: کردستان ۱۲۰ شهید کارمند را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و گرامیداشت یاد این شهدا باید با ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری و خدمت بیمنت به مردم همراه باشد.
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