به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی در نشست خبری با اصحاب رسانه در مجتمع فرهنگی، مطبوعاتی اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، رسانه را پیچیدهترین و مؤثرترین میدان نبرد در دنیای امروز خواند.
سردار محبی با بیان اینکه امروز جنگ در عرصه رسانه، نبرد در ذهن انسانها است، اظهار کرد: رسانه در دنیای امروز فقط واقعنمایی نمیکند، بلکه واقعسازی و روایتسازی میکند. دشمن در جنگ ادراکی به دنبال آن است که در دستگاه ادراکی انسانها اختلال ایجاد کند؛ بهگونهای که دوست، دشمن و دشمن، دوست جلوه کند.
وی افزود: اصحاب رسانه امروز افسران و سربازان این میدان هستند. رسانهها میتوانند با تزریق امید و تقویت اراده ملی، سلاحهای دشمن را ناکارآمد کنند؛ همانگونه که ملت ایران در برابر بمبارانهای رسانهای دشمن، با ایستادگی در میدان، پیروزیهای بزرگی را رقم زدند.
«دفاع مقدس سوم»؛ جنگی فناورانه و بیبدیل
سخنگوی سپاه پاسداران با تشریح ویژگیهای «دفاع مقدس سوم» خاطرنشان کرد: این جنگ، یک نبرد کاملاً متمایز و فناورانه است که با بهرهگیری از هوش مصنوعی، سامانههای نرمافزاری و دادههای پهپادی، در کسری از ثانیه مدیریت میشود. با این حال، دشمن در این جنگ نیز در برابر توان نهادینگی و همگرایی مردم و نیروهای نظامی شکست خورده است.
سردار محبی تأکید کرد: آمریکا که عادت داشت جنگها را در کشورهای دیگر مدیریت کند و خسارت را به دیگران تحمیل نماید، اینبار در «دفاع مقدس سوم» بهطور مستقیم دچار آسیبپذیری راهبردی شد. ما نهتنها در جنگ سخت، بلکه در جنگ زیرساختی نیز طرف مقابل را وادار به عقبنشینی کردیم؛ به طوری که امروز دشمن در تأمین تسلیحات راهبردی خود دچار کسری شده است.
رسالت تاریخی خبرنگاران در تثبیت پیروزیها
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ثبت و ضبط این پیروزیها در تاریخ تأکید کرد و گفت: رسالت امروز اهالی رسانه، تبیین دقیق این پیروزی برای نسل آینده است. این پیروزیها باید در اذهان مردم تثبیت شود تا حقیقتِ شکستناپذیری ملت ایران بیش از پیش نمایان گردد.
سردار محبی با تأکید بر لزوم وحدتکلمه در برابر مشترکات نظام و انقلاب، تصریح کرد: اختلافنظر در مسائل سیاسی و اجتماعی طبیعی است، اما در برابر دشمنی که تمام داشتههای خود را برای ضربه زدن به امنیت و زیرساختهای ما به میدان آورده است، باید اتحاد و همافزایی خود را حفظ کنیم؛ چراکه رمز پیروزی ما در این نبرد نابرابر، همین وحدت و یکپارچگی بوده است.
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