پیرانا در خراسان شمالی/ شناگر ماهری که آب پیدا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که نگهداری و پرورش ماهیان آکواریومی برای محیط زیست آبی استان ایجاد کرده است، پرورش ماهی گوشت خوار پیرانا در آکواریومهای خانگی است.
شاید در نگاه اول اینگونه تصور شود که ماهیهای موجود در آکواریومهای خانگی نمیتوانند برای محیط زیست بیرونی و زیستگاههای آبی منطقه آسیب زا باشند اما اگر به این نکته توجه کنیم که بسیاری از این آبزیان خانگی سرانجام سر از رودخانهها، استخرها و دیگر زیستگاههای آبی منطقه در میآورند مسئله قدری متفاوت میشود.
در پی تماسها و گزارشات مردمی مبنی بر تلف شدن تعدادی از ماهیان استخر مجموعه تفریحی توریستی بش قارداش بجنورد و پیگیری خبرنگار مهر، پس از ارسال تعدادی از ماهیان مذکور به آزمایشگاه دامپزشکی خراسان شمالی مشخص شد آبزیان تلف شده از انواع ماهیهای پیرانا و یکی از گونههای خانواده کاراسیده ها (کاراسین ها) با نام علمی Pygocentrus nattereri بوده که جزء ماهیان گوشتخوار آکواریومی محسوب میشود.
با اعلام این خبر، تعداد تماسهای مردمی مبنی بر مشاهده این گونه از ماهیان در استخرهای تفریحی و برخی از زیستگاههای آبی استان افزوده شد و پس از تحقیقات میدانی مشخص شد بسیاری از این آبزیان از آکواریومهای خانگی به این زیست گاهها انتقال یافتهاند.
آکواریوم خانه مناسب پیرانا نیست
مسعود سعیدی فر، کارشناس ارشد شیلات در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد این مسئله میگوید: ماهیان پیرانا از انواع ماهیان گوشتخوار بوده که برخی افراد اقدام به پرورش آنها در آکواریومهای خانگی میکنند اما پس از مدتی به علت برخی مشکلات نگهداری این ماهی، آنان را در استخرها و زیستگاههای طبیعی رها میکنند.
وی ادامه داد: این مسئله به خاطر خطرناک بودن این آبزیان، رشد سریع آنها و نیاز به فضای بزرگتر، افزایش بی رویه نیاز غذایی این گونه و سایر مشکلات نگهداری ماهیان بالغ پیرانا است.
سعیدی فر با بیان اینکه این آبزیان در دورههای اولیه رشد بی خطر هستند افزود: حتی چندین قطعه از این آبزیان را میتوان در سنین پایین در یک آکواریوم 150 لیتری نگهداری کرد اما با افزایش رشد، نگهداری آنها سختتر میشود.
این کارشناس شیلات اظهار داشت: پیرانا از گونههای غیر بومی آبزیان بوده و منشا آن آمریکای جنوبی و رودخانههای آمازون است.
وی افزود: البته پیراناهای بسیار خطرناکی در دنیا وجود دارد که قادرند در طول چند دقیقه یک گاو را بخورند اما پیراناهای وارداتی به ایران از گونههای نیمه تهاجمی و آرامتر این آبزیان هستند.
سعیدی فر گفت: در صورت رهاسازی این ماهی در استخرهای طبیعی، این گونه پیرانا از ماهیان ریز موجود در استخر و یا رودخانهها تغذیه میکند.
وی با بیان اینکه در صورت کمبود خوراک، این ماهیان خطرناکتر شده و حالت تهاجمی به خود میگیرند افزود: در این حالت این گونه ماهی به سایر حیوانات موجود در زیستگاه حمله میکند.
