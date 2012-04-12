زمین لرزه 6.9 ریشتری خلیج کالیفرنیا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، رسانه های غربی لحظاتی قبل در خبری فوری اعلام کردند که زمین لرزه ای به قدرت 6.9 ریشتر خلیج کالیفرنیا را در ساعت 3:15 دقیقه بعدازظهر لرزاند.

خلیج کالیفرنیا در غرب کشور مکزیک واقع شده و مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری بوده و در 28.8 درجه عرض جغرافیایی شمالی و 113.1 درجه از طول جغرافیایی غربی روی داده است.

این زمین لرزه پس از آن روی داد که زلزله ای در مقیاس بالا و با قدرت زیاد روز گذشته بخش هایی از اندونزی را در جنوب شرق اسیا لرزاند.

آسوشیتدپرس با اعلام این خبر میزان و قدرت این زلزله را که در منطقه "آچه" روی داد 8.9 ریشتر اعلام کرده است.