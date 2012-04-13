انتقاد دری نجف آبادی از وضعیت حجاب/اگر دین هم ندارید رفتار غیراخلاقی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر روز پنج شنبه در اولین جلسه آموزشی تربیت قرآنی و نهج البلاغه در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری مرکزی با بیان اینکه آزادی، برهنگی زن معنا نمی شود افزود: برخی حوادث تلخ که در خانوده ها اتفاق می افتد و ما شاهد آن هستیم ناشی از همین لغزشها است و برخی جامعه را به ولنگاری و ابتذال می کشاند.

وی با بیان اینکه اگر حریم زن و مرد حفظ شود حریم اخلاق و ناموس حفظ می شود تصریح کرد: اگر دین هم نداشته باشیم و بایستی برای راحت زندگی کردن در دنیا برخی از رفتارهای منافی اخلاق را انجام ندهیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر حفظ حریم زن و مرد خاطرنشان کرد: زنان امروز بیشتر از مردان می‌توانند در جامعه تاثیرگذار باشند، اگر با مبانی دینی آشنایی کامل داشته و قوی و خودساخته باشند.

آیت الله دری نجف آبادی قرآن را سد معبر فساد عنوان کرد و افزود: همانطور که نیروهای مسلح در مرزهای کشور سد معبر می‌کنند، خداوند نیز از طریق آیات قرآن پیشگیری کرده تا آلودگی‌ها را از بین ببرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی خطاب به مشاورین دستگاه‌ها در امور زنان گفت: سایت‌هایی طراحی کنید که به آموزش معارف دینی بپردازد نه اینکه تنها بازگو کننده شرایط کنونی حاکم بر کشور باشد.

امام جمعه اراک در ادامه، با اشاره به آیات سوره احزاب تصریح کرد: یکی از نشانه‌های پرهیزگاری این است که گفتار و کردار بانوان معنادار نباشد تا از تأثیر بد بر قلب‌های مریض جلوگیری شود.

گفتنی است در این جلسه آموزشی کتاب " شمیم بهشت " روایت شهیدان زن استان مرکزی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی و مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری رونمایی شد.