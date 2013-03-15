آیین های کهن نوروزی جای خود را به خرافات و رفتارهای نابهنجار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی درخطبه هاي نماز جمعه اراک افزود: آیین های كهن نوروزی دارای معانی عمیق فرهنگی است كه متاسفانه در سال های اخیر با خرافات و رفتارهای نابهنجار درهم آمیخته شده است.

وی با اشاره به چهارشنبه سوزی به جای چهارشنبه سوری اضافه کرد: روح فرهنگ حسینی و علوی باید در آیین های نوروزی ملت ایران طنین انداز شود.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه صله رحم از دیگر مزیتهای آیین های نوروزی است گفت: در اسلام به دید و بازدید اقوام بسیار سفارش شده است و این تعطیلات فرصتی است تا این سفارش پیامبر (ص) عملی شود.

امام جمعه اراک با تاکید بر رعایت حرمت حضرت فاطمه (س) در ایام نوروز اظهارداشت: وظیفه مردم ولایتمدار استان با توجه به در پیش بودن ایام فاطمیه، حفظ حرمت و شان این ایام است.

تقوی كلید مصون سازی افراد از منكرات و وسوسه های شیطانی است

وی خاطرنشان کرد: تقوی كلید مصون سازی افراد از منكرات و وسوسه های شیطانی است و همه باید مراقب باشند در ایام نوروز و هر شرایطی در زندگی از تقوای الهی و حرمت نگه داشتن اهل بیت غفلت نكنند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: رعایت نکات ایمنی در رانندگی و حق تقدم پرهیز از آزار و اذیت دیگران وجهه ای از تقوای الهی و لازمه سبک زندگی صحیح اسلامی است.

هرکسی پیمان ببندد تا باعث آزار دیگران نشود

وی از ضمن درخواست از مومنان برای اصلاح نقاط ضعف خود گفت: هرکسی در هر مقام و موقعیتی با خود و خدای خود در آغاز سال جدید پیمان ببندد تا باعث آزار دیگران نشود.

نماینده ولی فقیه در ادامه به روز پرستار اشاره کرد و گفت: نه تنها پرستاران بلکه تمام شیعیان با الگو گرفتن از مقام حضرت زینب ، باید صبر ، حوصله و استقامت خود را افزایش دهند و از این بانو درس عبرت بگیرند.

تسلیت سالگرد ارتحال سید احمد خمینی، بزرگداشت پروین اعتصامی و آیت الله محمدكاظم یزدی از دیگر محورهای نماز جمعه اراك بود.