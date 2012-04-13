نشست 1+5 با ایران، اعتراف عملی به شکست تحریم ها علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شمس الله مریجی با اشاره به جایگاه ایران در دوران قبل از انقلاب و مقایسه آن با وضعیت فعلی اظهار داشت: ایران قبل از انقلاب در نظام جهانی دارای جایگاه تصمیم گیری حتی در کوچکترین امر داخلی و یا خارجی را نداشت ولی به برکت رهنمودهای امام خمینی(ره)، خون شهدا و نعمت معجزه گونه انقلاب اسلامی، ایران دارای جایگاه والایی در معاملات جهانی شد و سیاست های دنیا را تحت الشعاع قرار داده است.



وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دشمنان اسلام به بهانه های گوناگون دست به کارشکنی های مختلف زدند که تحمیل 8 سال جنگ از نمونه های آن بود، ولی ملت ایران با ایمان قوی و روحیه از خود گذشتگی با پیروزی در جنگ، یکبار دیگر دنیا را شگفت زده کرد و علی رغم تمام تحریم ها، توطئه ها و تهدیدها، ایران حرکتی رو به جلو را شروع کرد و این حرکت تا به امروز و در سایه ولایت ادامه دارد.



تحریم ها نمی تواند جایگاه بین المللی ایران را خدشه دار کند



رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: امروز ایران در عرصه جهانی دارای چنان جایگاه ویژه بین المللی است که تحریم های غربی و اروپایی نیز نتوانسته این جایگاه را خدشه دار کند بلکه هر چه این فشارها افزایش یافته براین جایگاه افزوده شده است.



وی با اشاره به اینکه امروز قدرت اصلی جهان در گرو استعمارگری چند کشور معدود از جمله گروه 1+5 است، گفت: اینکه امروز این کشورها از ایران برای مذاکره دعوت کرده اند حکایت از پیروزی کشورمان دارد و همانطور که می بینیم در این مذاکره تمام شرایط به نفع ایران است بطوریکه مکان این مذاکره محلی شد که ایران می خواهد.



موفقیت سیاست خارجی ایران مدیون تدابیر مقام معظم رهبری



این محقق و پژوهشگر حوزوی با اشاره به سیاست دوگانه کشورهای غربی در تحریم و از طرفی اعلام آمادگی این کشورها برای مذاکره با ایران، ابرازداشت: شرایط تاکنون نشان دهنده این است که هر وقت ایران پای مذاکره رفته تمام شرایط را به نفع خود تغییر داده است و تمام این موفقیت ها در سیاست های خارجی به گفته آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مدیون تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری است.



وی با بیان این مطلب که حضور1+5 در پای میز مذاکره اعتراف عملی این کشورهای استعماری به شکست در تحریم ها علیه ایران است، ادامه داد: این کشورها تصور می کردند ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان با کوچکترین تحریم فلج می شود و تن به خواسته آنها می دهد، ولی وقتی در این توطئه سیاسی_اقتصادی نیز همچون دیگر توطئه های خود شکست خوردند، حاضر شدند برای کاهش مشکلات اقتصادی خود که حاصل همان تحریم هایشان علیه ایران بود، به پای میز مذاکره بیایند.



معاون آموزش دفتر تبلیغات اسلامی این نشست هسته ای را یک گام به عقب گروه1+5 در سیاست های خود ذکر کرد و یادآورشد:پذیرش این نشست از سوی این کشورها نشان از شکست تمام تحریم ها بوده و ایران در حالی پای میز مذاکرات می رود که شرایط به نفع اش بوده و ملت ایران نیز در دفاع از حقوق هسته ای خود لحظه ای کوتاه نیامده و پشتیبان نظام هستند.

