به گزارش خبرگزاری مهر ، در پی مشخص شدن ادامه تبادلات تجاری میان شرکت "ایرالکو" ایران و "گلین کر" بزرگترین شرکت فروشنده کالاهای مصرفی و اساسی در جهان، خبرگزاری انگلیسی "رویترز" نوشت این مطلب نشان می دهد که چقدر قطع همکاری تجاری ایران و جهان برای غرب سخت است.

این خبرگزاری در ادامه می نویسد: با اینکه، غرب تحریم های سختی را علیه بانک ها و بخش های اقتصادی ایران اعمال می کند، اما تمام دیپلمات ها اذعان دارند که ایران راه های تازه ای برای دور زدن آنها پیدا می کند.

این رسانه در بخشی از خبرش مدعی شده است که شرکت ایرالکو با خرید آلومینیوم از گلین کر به صورت معامله "پایاپای"بخشی از نیاز تاسیسات هسته ای ایران به آلومینیوم را که تحت تحریم های شدید غرب است، تامین می کرده است.