ایران نیازی به رابطه با آمریکا احساس نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری شامگاه پنچشنبه در مراسم تجلیل از تلاش رسانه های جمعی استان در انتخابات اسفند ماه سال گذشته، با اشاره به سخنان مطرح شده در زمینه رابطه با آمریکا اظهار کرد: در حال حاضر آمریکا مشغول دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی نظیر بدهی 15.5 تریلیون دلاری و بحران مشروعیت بوده و مطرح کردن رابطه با آمریکا نوعی ذلت، ساده اندیشی و خود فروختگی محض است.

غفاری تاکید کرد: تعیین سیاست های کلی نظام در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و در راستای مذاکره و رابطه با آمریکا امام(ره) و رهبر فرزانه انقلاب را به سبب خوی استکباری در سیاست های این کشور رد کرده اند.

آغاز تبلیغات نامزدهای مجلس نهم ازهفتم اردیبهشت

وی سپس با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس نهم افزود: چهار نامزد حوزه انتخابی حوزه مشهد و کلات که 25 درصد از آرا شرکت کنندگان را کسب نکردند در 15 اردیبهشت ماه به رقابت می پردازند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی همچنین از تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در روز هفتم اردیبهشت خبر داد و افزود: از میان چهارنامزدی که با هم به رقابت می پردازند در نهایت دو نفر به عنوان منتخب به مجلس راه می یابند.

918 شعبه اخذ رای در خراسان رضوی

غفاری ادامه داد: 918 شعبه اخذ رای برای دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی پیش بینی شده و 14 هزار نفر نیز به عنوان بازرس، نظارت کننده، مجری و برقراری امنیت مشارکت خواهند کرد.

استراتژی تک رای با صلاح جامعه متضاد است

وی سپس با بیان این مطلب که برخی استراتژی تک رای را برای انتخابات مطرح می کنند، گفت: این استراتژی در حال حاضر با تدبیر و صلاح عمومی جامعه متضاد است.

غفاری همچنین عملکرد مطلوب رسانه ها، لطف الهی، هدایت مقام معظم رهبری، بصیرت مردم، و همکاری ناظران و مجریان را در پیروزی انتخابات 12 اسفندماه سال گذشته موثر دانست.

حضور پر رنگ رسانه ها در صحنه انتخابات غرور آفرین بود

وی تاکید کرد: حضور پر رنگ و با شکوه رسانه ها در صحنه انتخابات غرور آفرین و شایسته تقدیر بود و بدون شک حضور تحسین بر انگیز و ستودنی آحاد جامعه از ولایت مداری، شعور و بصیرت سیاسی اصحاب رسانه حکایت دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند پاسخی دندان شکن به به توطئه ها و تخیلات دشمنان ایران اسلامی بود، گفت:

انتخابات مجلس به دلیل پیچیدگی سیاسی منحصر به فرد بود



وی یادآور شد: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل ویژگی هایی چون بسیج عمومی جبهه استکبار و نیز پیچیدگی سیاسی منحصر به فرد بود.

وی در خصوص نقشه های دشمنان برای تبدیل انتخابات به چالشی امنیتی گفت: ایجاد تردید در سلامت انتخابات، تحریم فعال و منفعل این رویداد سیاسی و تشدید و افزایش فشارها بخشی از نقشه های دشمنان برای تبدیل انتخابات به چالش امنیتی و درگیر کردن نظام با بحران مشروعیت بوده است.

غفاری تاکید کرد: قبل از انتخابات عوامل فتنه و دشمنان میزان مشارکت مردم در انتخابات را بین 10 تا 35 درصد عنوان کرده بودند اما ملت ایران بازهم در 12 اسفندماه همانند فتنه 88 پیروز و سربلند در میدان انتخابات حاضر شد.