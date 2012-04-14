بانک کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی خوزستان به توافق رسیدند

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه مشترک میان مسئولان ارشد بانک کشاورزی استان با اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی خوزستان که به منظور هماهنگی و تعاملات مثبت بین دو طرف در محل نظام صنفی کشاورزی خوزستان برگزار شد، در نهایت توافقات بزرگی در راستای پیگیری مسائل و مشکلات کشاورزان در حوزه بانک کشاورزی ایجاد شد.

وی افزود: در یکی از مهمترین توافقات حاصل شده مقرر شد روند پذیرش پروانه کسب کشاورزان به عنوان ضمانت بانکی از سوی بانک کشاورزی خوزستان و از طریق ستاد مرکزی بانک کشاورزی در تهران پیگیری شود.



رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان ادامه داد: همچنین مقرر شد صندوق بیمه محصولات کشاورزی از این پس به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد کشاورز نما و هدر رفتن بیت المال با نظام صنفی کشاورزی همکاری و تعامل داشته باشد. همچنین توافق شد میزان خسارتهای ارزیابی شده از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به نظام صنفی اطلاع داده شود.



اسدی گفت: در این جلسه توافق شد شناسنامه مالکیت باغها و ادوات کشاورزی که از سوی نظام صنفی برای کشاورزان صادر می شود به عنوان مدرک مستند برای ضمانت بهره برداران مورد استفاده قرار گیرد و به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده کشاورزان برای بازپرداخت وام و همچنین معرفی کشاورزان واقعی به بانک، مقرر شد پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی منوط به استعلام از نظام صنفی باشد.