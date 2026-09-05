به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای تراکتور و گل گهر در حالی با نتیجه یک بر صفر به سود سرخپوشان تبریزی شامگاه شنبه به پایان رسید که در این بازی اتفاقات داوری به شدت مسابقه را تحت تاثیر خود قرار داد و باشگاه تراکتور نیز معتقد است که در این بازی این تیم از داوری متضرر شده است.

باشگاه تراکتور معتقد است علاوه بر صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه این تیم، در صحنه خطای شدید امید عالیشاه روی امیرحسین حسین‌زاده، بازیکن باتجربه تیم گل‌گهر باید از زمین اخراج می‌شد.

تراکتور به سرعت با ارسال نامه از سوی مدیرعامل از وحید زمانی و کمک هایش به خاطر این صحنه، صحنه مشکوک به پنالتی و همچنین اخراج خداداد عزیزی در پی اعتراض به داور، شکایت کرده است.