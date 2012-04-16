مبادلات 200 میلیارد دلاری ایران با دنیا/ جایگاه ویژه آفریقا در توسعه اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و نیجریه گفت: هم اکنون روابط سیاسی دو کشور در حد بسیار خوبی است و رهبران سیاسی دو کشور علاقه مند به توسعه روابط در چارچوب روابط سیاسی هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایران همواره موضوع عدالت و آزادی را به عنوان یک محور مورد تاکید قرار داده است، افزود: از سوی دیگر، حضور فعال ایران در بسیاری از کشورهای جهان نیز تلاش برای برقراری روابط دوستانه با آن کشورها را مدنظر قرار داده است که در این استراتژی توسعه روابط با کشورهای آفریقایی درجایگاه خاصی قرار دارد که توسعه روابط با نیجریه نیزاز اهمیت خاصی برخوردار است.

وی تصریح کرد: عضویت دو کشور در گروه D8 و OIC موضوع مثبتی است که می‌توان همکاری‌های منطقه‌ای خوبی را در این خصوص شکل داد.

غضنفری همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری مشترک در طرح‌های توسعه ‌ی، زیرساختی، اجرای پروژه ‌ای صنعتی، معدنی، فنی، نفت و گاز و نیرو خبر داد.

وزیر صنعت ، معدن وتجارت با بیان این جمله که مبادلات 200 میلیارد دلاری ایران با بیش از 160 کشور در سال گذشته نشان از بی اثر بودن تحریمها داشته است، گفت: برخی کشورهای غربی که فرصت بازار ایران را از دست داده اند به دیگران نیز توصیه می کنند که وارد این بازار نشوند.

همچنین در ادامه، "ویولا اونوولیری" وزیر امور خارجه نیجریه نیز با ابراز تمایل به سرمایه‌گذاری ایران در این کشور ابراز امیدواری کرد تا این اجلاس منجر به توافقات خوبی در حوزه توسعه روابط شود.

وی با بیان اینکه دوکشور توانمندیهای بالایی درتوسعه روابط اقتصادی دارند، گفت: کشاورزی از عمده ترین حوزه های فعالیت مردم این کشور است و جمهوری اسلامی ایران می تواند در کشت و صنعت و صنایع تبدیلی سرمایه گذاری داشته باشد.

اونوولیری گفت: نقشه جغرافیایی نیجریه به نحوی است که ارتباط ایران با این کشور فقط به ابوجا ختم نمی‌شود؛ بلکه جمهوری اسلامی ایران می تواند به نیجریه به عنوان مرکز توزیع کالای خود نگاه کند.

وی با اشاره به اینکه نیجریه در مراحل نخست هدفمندی یارانه‌ها است از مسئولان کشورمان خواست تا زمینه آگاهی و آشنایی بیشتر کارشناسان هیات همراه خود را با اجرای فاز نخست آن در ایران فراهم کنند.

وزیر امور خارجه نیجریه از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشورعمده تولید کننده نفت نام برد وتمایل کشورش را درباره اطلاع از چگونگی اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در ایران اعلام کرد.