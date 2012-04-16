فراخوان مقاله دوفصلنامه "مطالعات قرآن و حدیث"

به گزارش خبرنگار مهر، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) در راستای اعتلا و ارتقای دانش‌های اسلامی، به ­ویژه مباحث مرتبط با حوزه علوم قرآن و حدیث، از کلیه صاحب‌نظران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا مقالات علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال کنند.

اولویت‌های پژوهشی مورد نظر عبارتند از:

1. پژوهش‌های فرامعرفتی و میان رشته‌ای علوم اسلامی

2.فهم و درک معانی قرآن کریم؛ با عنایت به مباحث میان رشته‌ای (زبانشناسی، معناشناسی و مردم­شناسی)

3.روش­شناسی تفسیر به­ویژه در حوزه تفسیر معاصر

4.پاسخگویی به شبهات حوزه فرهنگ و معارف اسلامی

5.طراحی چارچوب‌های نظری، الگوها و روش‌های مناسب تبلیغی جهت صیانت و ترویج معارف اسلامی

6.مباحث تفسیری؛ با عنایت به نیازهای عصر حاضر و توسعه روش‌ها

7. تاریخ مصحف شریف و قرائات با تکیه بر حوزه ایران و تشیع

8. فقه الحدیث؛ با عنایت به مباحث میان رشته‌ای معناشناسی

9. توسعه روش‌های نقد حدیث؛ با عنایت به نقد متن­محور

10. تاریخ تدوین و سبک‌های تدوین در حدیث