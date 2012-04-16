فراخوان مقاله دوفصلنامه "مطالعات قرآن و حدیث"

به گزارش خبرنگار مهر، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) در راستای اعتلا و ارتقای دانشهای اسلامی، به ویژه مباحث مرتبط با حوزه علوم قرآن و حدیث، از کلیه صاحبنظران و علاقهمندان دعوت میکند تا مقالات علمی و پژوهشی خود را به این مجله ارسال کنند.
اولویتهای پژوهشی مورد نظر عبارتند از:
1. پژوهشهای فرامعرفتی و میان رشتهای علوم اسلامی
2.فهم و درک معانی قرآن کریم؛ با عنایت به مباحث میان رشتهای (زبانشناسی، معناشناسی و مردمشناسی)
3.روششناسی تفسیر بهویژه در حوزه تفسیر معاصر
4.پاسخگویی به شبهات حوزه فرهنگ و معارف اسلامی
5.طراحی چارچوبهای نظری، الگوها و روشهای مناسب تبلیغی جهت صیانت و ترویج معارف اسلامی
6.مباحث تفسیری؛ با عنایت به نیازهای عصر حاضر و توسعه روشها
7. تاریخ مصحف شریف و قرائات با تکیه بر حوزه ایران و تشیع
8. فقه الحدیث؛ با عنایت به مباحث میان رشتهای معناشناسی
9. توسعه روشهای نقد حدیث؛ با عنایت به نقد متنمحور
10. تاریخ تدوین و سبکهای تدوین در حدیث
علاقهمندان میتوانند جهت ارسال مقاله، فایل الکترونیکی مقاله را همراه با مشخصات کامل نویسنده (رتبه علمی، محل کار دانشگاهی، شماره تلفن منزل و محل کار و همراه، آدرس محل سکونت و پست الکترونیکی) از طریق پایگاه نشریات تخصصی دانشگاه امام صادق(ع) به آدرس Quranmag@isu.ac.ir یا Quaranmagisu@mihanmail.ir ارسال کنند.
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