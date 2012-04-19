مجتمع فرهنگی لیکک تا چند ماه آینده به بهر ه برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهرپنجشنبه در جمع هنرمندان بهمئی افزود: با افتتاح این سالن که دارای پیشرفته ترین امکانات است مشکل برگزاری همایشها و کارهای فرهنگی و هنری برطرف می شود.

وی همچنین با بیان اینکه از تالیف کتابهای مرجع در معرفی و شناسایی استان حمایت می شود، اظهار داشت: این گونه حمایتها در راستای توسعه فرهنگی استان صورت می گیرد و هر ساله نیز اعتباراتی به آن اختصاص می یابد.

کمالوندی افزود: این اداره در سال گذشته مبلغ 500 میلیون ریال از نویسندگان این استان کتاب خریداری کرده است.

356 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان وجود دارد

وی با اشاره به اینکه 356 کانون فرهنگی هنری در مساجد استان وجود دارد، عنوان کرد: 41 واحد از این کانونها در شهرستان بهمئی مشغول فعالیت هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توجه به مناطق محروم و روستایی و تولید هنری را مهمترین برنامه سالجاری این نهاد عنوان کرد و افزود: پرهیز از کارهای فرمایشی و نمایشی و با توجه به نامگذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حمایت از تولیدات و اقلام فرهنگی در دستور کار این اداره کل قرار می گیرد.

کمالوندی با اشاره به اینکه در فعالیتهای فرهنگی نباید موازی کاری صورت گیرد، بیان داشت: وظیفه و فعالیتهای ادارات فرهنگی مختلف استان مانند سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص و تعریف شده است و نباید فعالیت این نهادها به گونه ای باشد که اختلال در کار سایر دستگاه ها بوجود آورد.