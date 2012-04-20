یادواره شهدای شمال غرب تیپ 71 روح الله در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو گروه تفحص سیره شهدای قم در این مراسم گفت: شهدای والامقام تیپ 71 پیاده روح الله برای دفاع از کیان اسلامی مقابل ددمنشی گروه تروریستی پژاک ایستادگی کرده و خون مطهر خویش را اهدا کردند.

حجت الاسلام محمد علیزاده افزود: شهیدان با ایثارگری و جانفشانی خود و حرکت در مسیر و مکتب عاشورا و امام حسین(ع) درس اسلام خواهی، ولایتمداری، و عزتمندی را به جامعه دادند.

وی با بیان جایگاه رفیع شهدا نزد خداوند و همچنین جایگاه بالای خانواده های شهیدان در نزد ایرانیان برگزاری یادواره ها را زنده نگه داشتن یاد شهدا عنوان کرد و بر تکریم خانواده شهدا به عنوان وظیفه انسانی و دینی تاکید کرد.

عضو گروه تفحص سیره شهدای قم افزود: اعمال ضد انسانی گروهک پژاک، منافقین، ریگی و فرقان به عنوان لکه ننگی برای آنان ثبت و ماندگار است.

فرمانده تیپ 71 پیاده روح الله استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: شهیدان حمید آسنجرانی، سید محسن قریشی و مهدی جودکی اواخر فروردین ماه سال 1389 در درگیری با گروهک تروریستی پژاک برای تامین امنیت و آسایش در منطقه شمال غرب کشور به شهادت رسیدند.

سردار محسن کریمی ،امنیت و آرامش امروزجامعه را مرهون خون شهدا دانست و افزود: شهدا الگوی بسیار خوبی برای همه به ویژه جوانان و نوجوانان هستند .



وی گفت: برگزاری یادوراه های مختلف در زمینه شهدا، نقش موثری در آشنایی بیشتر آحاد جامعه با این بزرگان دارد.

مداحی در سوگ شهادت حضرت زهرا (س)، اجرای سرود توسط همرزمان شهدای تیپ 71 روح الله، قرائت مقاله و اهدا گل بر قبور مطهر شهدا از دیگر برنامه های این یادواره بود.

گفتنی است شهیدان حمید آسنجرانی، سیدمحسن قریشی و مهدی جودکی در 31 فروردین‌ماه سال 89 در آستانه ایام سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در درگیری با اشرار مسلح و در دفاع از حریم ولایت و امنیت کیان اسلامی در شهرستان سلماس به شهادت رسیدند.