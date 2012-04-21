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۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

خیرین مدرسه ساز بندرگزی تجلیل شدند

خیرین مدرسه ساز بندرگزی تجلیل شدند

بندرگز - خبرگزاری مهر: خیران مدرسه ساز بندرگز در جشنواره خیران مدرسه ساز این شهرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جشنواره خیران مدرسه ساز شهرستان بندرگز صبح شنبه با حضور فرماندار و رئیس آموزش و پرورش این شهرستان، رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان، مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس و جمعی از خیران مدرسه ساز برگزار شد.

فرماندار بندرگز در این جشنواره گفت: کاری که خیرین مدرسه ساز انجام می دهند برای رضای خداست و این عمل خیر در دفتر الهی ثبت خواهد شد.

علیرضا عسگری اظهار داشت: ما نیز دست یاری به سوی خیرین مدرسه ساز داشته و امیدواریم با کمک دولت و مشارکت خیرین مدرسه ساز در این امر مقدس فضاهای آموزشی و پرورشی مناسب برای دانش آموزان عزیز فراهم شود.

در این جشنواره برنامه های شاد و متنوع توسط دانش آموزان و خیرین جوان اجرا گردید و در پایان از خیرین مدرسه ساز این شهرستان قدردانی به عمل آمد.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1581926

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