مریوان میزبان کنگره موسیقی هورامی/ عثمان کیمنه ای تجلیل می شود

سخنگوی انجمن فرهنگی هنری فه ژین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرگفت: کنگره بزرگداشت هنرمند عثمان هورامی که قرار بود اسفند ماه سال گذشته برگزار شود ولی به دلایلی به تعویق افتاد با پیگیریهای اعضای این انجمن بالاخره مجوزهای لازم برای برگزاری این کنگره در روز 14 اردیبهشت سال جاری اخذ شد.

عدنان ناصری افزود: در این همایش یک روزه که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد مریوان برگزار می شود، قرار است برنامه هایی توسط استادان مجرب و فعالان عرصه موسیقی هورامی از نظر بررسی جامعه شناختی و مردم شناختی، مقایسه موسیقی هورامی با موسیقی ایرانی و غربی و جایگاه موسیقی هورامی را در جهان به بحث و بررسی بپردازند.

از جمله برنامه های دیگر این همایش یک روزه می توان به برگزاری کارگاه تخصصی موسیقی، تقدیر از زحمات چندین ساله استاد عثمان هورامی از صاحبان سبک موسیقی هورامی و متخصص در شاخه "هوره" و "سیاچمانه" و اهدای جایزه ویژه تحت عنوان بلوط طلایی به وی اشاره کرد.

نمایش مستند زندگی نامه عثمان هورامی و پرده برداری از تندیس وی که توسط استاد هادی ضیاء الدینی ساخته شده از دیگر برنامه هایی است که در این همایش به اجرا در می آید.

این همایش با همکاری انجمن فرهنگی فه ژین، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان، دانشگاه آزاد واحد مریوان، فرمانداری این شهر و جمعی دیگر از ادارات برگزار می شود.

عثمان هورامی در سال 1314 در روستای کیمنه از توابع اورامان تخت و در خانواده ای هنرپرور به دنیا آمد که تا به حال صدها ترانه ضبط شده دارد و بارها در جشنواره های داخلی و خارجی از وی تجلیل شده است.

عثمان هورامی در مدت فعالیت کاری و هنری خود توانسته است خدمتی شایان به هنر موسیقی کردی به ویژه گویش هورامی کند و به همین دلیل در میان مردم نیز از احترام و جایگاه ویژه ای برخورد است.

از چند سال قبل تاکنون حنجره این هنرمند نامی بر اثر مرضی غیر منتظره دچار بیماری شده و الان دیگر نمی توانند مثل گذشته هنرنمایی کند.