تکمیل پروژه های نیمه تمام بروجرد در اولویت قرار گیرد/ معضل کمبود بودجه

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت پروژه های بیمارستانی بروجرد اشاره کرد و اظهار داشت: بیمارستانهای بروجرد جزء آثار تاریخی شهر محسوب می شوند و متاسفانه فرسوده شده اند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بیمارستانهای شهر مطلوب نیست، ادامه داد: مردم از وضعیت کنونی این بیمارستانها بسیار ناراضی هستند و حق هم دارند که ناراضی باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید می رود امسال یک تحول در حوزه بیمارستانهای بروجرد ایجاد شود.

بروجردی گفت: همچنین در این راستا دولت باید هرچه سریعتر بیمارستان آیت الله بروجردی را به پایان برساند و عملیات اجرایی ان پروژه را تسریع کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه های نیمه تمام در شهرستان بروجرد طی سال جاری بیان داشت: فرودگاه و سدها نیز به عنوان پروژه های زیربنایی شهر در توسعه پایدار نقش دارند و در ایجاد اشتغال تاثیرگذار هستند که باید هرچه سریعتر زمینه تکمیل این پروژه ها فراهم شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با برنامه های خود در این دوره برای شهرستان بروجرد اظهار داشت: به دنبال این هستیم که تمام پروژه های مادر برای اتمام و تکمیل، بودجه کافی را بگیرند چرا که بخشی از مشکل این پروژه ها نداشتن بودجه کافی است که امید می رود دولت بتواند در این جهت گام بلندی را بردارد.