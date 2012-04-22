اهمیت زمین پاک بیشتر برای مردم تبیین شود/ برنامه محوری مدیریت زباله

ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مسئولان شهرستان باید در این زمینه اقدامی جدی داشته تا اهداف این هفته به‌ خوبی در بین شهروندان نهادینه شود.

وی تاکید کرد: روز زمین پاک فرصتی است تا آحاد مردم به خود بیایند و این میراث گران بهای پیشینیان را پاک و سالم به آیندگان برسانند.

فرماندار رشت با بیان اینکه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه همه آحاد جامعه است، گفت: حیات آیندگان به وجود منابع طبیعی بستگی دارد که باید به بهترین نحو از این منابع نگهداری شود.

وی با بیان اینکه با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد، روز به روز بر مشکلات زیست محیطی افزوده می شود، افزود: زباله های شهری یکی از مهمترین مسائلی هستند که در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته اند.

عظمتی ادامه داد: این زباله ها برای بشریت و طبیعت تهدید محسوب می شوند از اینرو وضعیت تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع زباله های شهری رشت باید مورد توجه مسئولان باشد.

وی گفت: حفظ محیط زیست یکی از دغدغه های دولت است که تمامی مسئولان نسبت به رعایت این مسئله مهم و حیاتی تلاش دارند.

فرماندار رشت یادآورشد: مسئولان خدمات شهری به گونه ای برنامه ریزی کنند تا جمع آوری و دفن زباله باعث تخریب محیط زیست و آلودگی منطقه نشود.