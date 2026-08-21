وزیر ورزش و جوانان وارد مشهد مقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، شامگاه جمعه برای حضور در مراسم حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط پرچمداران کاروان کشورمان در بازیهای آسیایی ناگویا، وارد مشهد مقدس شد و مورد استقبال امیررضا زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان با همراهی سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و سیدغنی نظری، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت ورزش و جوانان وارد مشهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، صبح شنبه ۳۱ مردادماه مراسم حمل پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور زهرا کیانی، ملیپوش ووشو و فاضل اتراچالی، ملیپوش کبدی و پرچمداران ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.
دیدار و گفتگو با اعضای سازمانهای مردمنهاد حوزه جوانان و همچنین اعضا و مسئولان هیأتهای ورزشی خراسان رضوی از دیگر برنامههای وزیر ورزش و جوانان در این سفر یکروزه به مشهد مقدس است.
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