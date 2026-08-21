توسعه صنعت زنبورداری در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی به مناسبت ۳۱ مردادماه، روز ملی عسل، این روز را به‌تمامی زنبورداران، تولیدکنندگان عسل و فعالان صنعت زنبورداری تبریک اظهار داشت: از تلاش‌های آنها در مسیر توسعه این صنعت و حفظ محیط‌زیست قدردانی کرد.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت عسل به‌عنوان یکی از محصولات ارزشمند و موهبت‌های الهی، اظهار کرد: زنبورداران و فعالان صنعت زنبورداری با تلاش و کوشش مستمر، علاوه بر تولید عسل و فرآورده‌های آن، نقش مهمی در پایداری محیط‌زیست و افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با قدردانی از زحمات تمامی زنبورداران، تولیدکنندگان، مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه پرورش زنبورعسل، افزود: توسعه صنعت زنبورداری، افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات این بخش، نیازمند حمایت، برنامه‌ریزی و تداوم تلاش مجموعه فعالان این حوزه است.

صیادی با بیان اینکه عسل از دیرباز در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف به‌عنوان ماده‌ای ارزشمند موردتوجه بوده است، تصریح کرد: این محصول طبیعی حاصل تلاش بی‌وقفه زنبورهای عسل در گردآوری شهد گل‌ها است و در کنار ارزش غذایی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و آموزه‌های دینی نیز دارد.

وی همچنین بر اهمیت همکاری میان زنبورداران، زارعان و باغداران تأکید کرد و گفت: حضور زنبورهای عسل در عرصه‌های کشاورزی و باغی، علاوه بر کمک به تولید عسل، در فرایند گرده‌افشانی و افزایش بهره‌وری محصولات نیز مؤثر است و از این منظر، صنعت زنبورداری بخشی مهم و اثرگذار از بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، حفاظت از زنبورهای عسل را مسئولیتی همگانی دانست و افزود: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت زنبورها، حمایت از زنبورداران و ترویج مصرف عسل طبیعی می‌تواند در مسیر توسعه پایدار صنعت زنبورداری و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این بخش مؤثر باشد.

صیادی، ضمن تبریک مجدد روز ملی زنبورعسل، از زحمات و تلاش‌های تمامی زنبورداران و فعالان این عرصه قدردانی و برای آنان توفیق، سربلندی و موفقیت روزافزون آرزو کرد.