21 ساخت و ساز غیر مجاز در محور کرمان - زرند متوقف شد

محمد امین فصیح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محور یکی از مهم ترین و پرترددترین محورهای استان کرمان محسوب می شود.

فصیح زاده ادامه داد: نظر به اینکه 21 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در این محور در حال انجام بود اقدامات لازم توسط راهداران صورت گرفت و این ساخت و سازها متوقف شد.

وی همچنین گفت: طی ایام نوروز در حریم راه های استان کرمان از 53 مورد ساخت وساز غیر مجاز جلوگیری شد.

این مسئول با اشاره به اینکه اغلب اراضی مجاور حریم راه ها در استان کرمان کاربری کشاورزی دارند، بیان داشت: این امر باعث شده که ساخت و ساز های غیرمجاز در حریم راه های این استان پهناور انجام شود.

فصیح زاده بر لزوم جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز تاکید کرد و افزود: این امر می تواند عاملی برای جلوگیری از توسعه همه جانبه استان کرمان شود.

وی یادآور شد: تجاوز به حریم راه ها باعث متوقف شدن پروژه های راهداری و راهسازی می شود.

این مسئول گفت: هرگونه ساخت و ساز در حریم راه ها و 100 متر بعد از انتهای آن به استناد مواد شش و ۱۷ قانون اصلاح ایمنی راه ها بدون مجوز از وزارت راه و ترابری ممنوع است.