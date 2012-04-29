آمل قطب تولید عسل مازندران/ افزایش تولید در سال جدید

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سالانه بیش از 31 تن عسل در شهرستان آمل تولید که پیش بینی می شود این میزان امسال با توجه به گل دهی مناسب بهاری در مقایسه با پارسال افزایش یابد.



وی تصریح کرد: درشهرستان آمل 12هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد که 2.5 کیلوگرم تولید میانگین هر کلنی کندو است.



مدیر جهاد کشاورزی آمل، تعداد بهره‌ برداران آن را حدود 710 نفر در تولید عسل در این شهرستان اعلام کرد و ادامه داد: این بهره برداران در قالب تعاونی های زنبورداران سازماندهی شدند.



امینی مناسب بودن شرایط آب وهوایی، کوچ به موقع زنبورستانها به مراتع ییلاقی و جنگلی و رویش گیاهان مناسب و شهددهی به موقع گلها را در میزان افزایش تولید عسل تاثیر گذار دانست.



وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی آمل به منظور حمایت از زنبورداران آملی مواد اولیه شامل شکر و تعدادی کلنی زنبور را به آنان اختصاص می دهد.