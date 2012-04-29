رضا حاجی‌آبادی مدیر انتشارات هزاره ققنوس درباره برنامه‌هایشان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتاب تهران به خبرنگار مهر گفت: ما چند برنامه فرهنگی از جمله طرح «نذر کتاب»، رونمایی از برخی کتاب‌ها و «یک روز، یک نویسنده» را داریم.

وی ادامه داد: همچنین در راستای برپایی جشنواره داستان کوتاه پایداری، دبیرخانه این جشنواره در غرفه انتشارات فعال خواهد بود که علاقمندان می‌توانند داستان‌های کوتاه کوتاه خود را برای شرکت در این جشنواره در ایام نمایشگاه به ما تحویل دهند.

مدیر انتشارات هزاره ققنوس درباره طرح «یک‌روز، یک نویسنده» توضیح داد: در این طرح از نویسندگان مطرح دعوت می‌کنیم که برای دیدار رو در رو با مخاطبان در غرفه حاضر شوند.

حاجی‌آبادی افزود: همچنین از چند عنوان تازه‌های نشرمان در نمایشگاه رونمایی خواهیم کرد که کتاب‌هایی از محمدجواد جزینی، کتاب‌های سید عبدالحمید ضیایی و کیانوش کیانی و مجموعه نارگل نوشته حدیث گلزاده در برنامه‌ رونمایی ما قرار دارند.

این ناشر با اشاره به اینکه بیش از 50 عنوان کتاب چاپ اولی از هزاره ققنوس در نمایشگاه عرضه خواهد شد، بیان کرد: نزدیک به 260 عنوان کتاب در فاصله نمایشگاه سال گذشته تا امسال به چاپ رسانده‌ایم که این آثار در نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی در پایان گفت: کتاب «جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا» نوشته سید عبدالحمید ضیائی که مورد استقبال خوب مخاطبان قرار گرفته است نیز در نمایشگاه عرضه می‌شود.