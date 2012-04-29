به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه‌های شبکه آموزش به مناسبت روز معلم، حضور در نمایشگاه کتاب و برنامه‌های در دست تولید ظهر امروز با حضور اسرافیل علمداری قائم مقام و مدیر طرح و برنامه شبکه آموزش سیما و اهالی رسانه برگزار شد.

علمداری در این نشست با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری برنامه‌های زنده شبکه بخشی از محور اصلی مباحث خود را بر روز معلم و جایگاه او قرار داده‌اند، اظهار کرد: برنامه گفتگو محور "سین جیم" با محوریت جایگاه معلمی با اجرای مریم سرمدی روی آنتن می‌رود و در آن از معلمان نمونه که شیوه تدریس خاصی دارند دعوت کرده‌ایم.

وی افزود: همچنین برنامه‌هایی چون "صبحی دیگر"، "گل آموز" و "دوربین 7" نیز رنگ و بوی مناسب این روز را به خود می‌گیرند و سه شنبه 12 اردیبهشت از ساعت 8 صبح تا اذان مغرب شاهد پخش ویژه برنامه‌های بسیاری خواهیم بود.

قائم مقام شبکه آموزش ادامه داد: ویژه برنامه "باز باران" از هشت صبح در برنامه‌های یک ساعته روی آنتن می‌رود، پس از آن "صبحی دیگر" پخش می‌شود و دوباره پس از پخش "باز باران" با تهیه‌کنندگی و اجرای امیر قمیشی با آیتم‌های زنگ انشا، زنگ تفریح، زنگ خلاقیت و... ویژه برنامه‌های دیگر به تناوب روی آنتن می‌رود.

علمداری همچنین از احیای یک برنامه قدیمی با حضور حسین محب‌اهری و محمد کدخدایی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با عبارت معروف "آقا اجازه هلم نکن دست و پاهامو گم نکن" در 26 قسمت ضبط شده که در روز معلم چندین قسمت از آن به تهیه‌کنندگی حمیدرضا محمدعلیزاده پخش می‌شود. نکته جالب برنامه هم اینکه قرار است برخی دانش آموزانی که 20 سال پیش در این برنامه حاضر بودند، دوباره به برنامه می‌آیند.

وی ادامه داد: در تلاش بودیم از جمشید مشایخی برای حضور در "صبحی دیگر" دعوت به عمل بیاوریم. به ویژه که معلم ایشان هنوز زنده است اما مشایخی در بستر بیماری است و شاید به تهیه گزارشی از او بسنده کنیم. برنامه دیگری با نام "آموزش حروف الفبا" مرحوم استاد نیرزاده نیز بازپخش می‌شود.

مدیر طرح و برنامه شبکه آموزش سیما با تاکید بر اهمیت جایگاه موضوع نمایشگاه کتاب در شبکه آموزش تصریح کرد: برنامه‌هایی چون "باز باران" که در حقیقت سری جدید "حوالی هفت" است، "دوربین هفت"، "گل آموز" و "صبحی دیگر" هر کدام به جنبه‌های گوناگون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌پردازند و شبکه آموزش برای نخستین بار غرفه ویژه‌ای نیز در نمایشگاه در نظر گرفته است.

وی در تشریح برنامه‌های در دست تولید این شبکه گفت: سری جدید برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" از 23 اردیبهشت ماه روی آنتن می‌رود. برنامه صبحگاهی "رادیو هفت" را نیز از ابتدای تابستان در ساعات 7 تا 8 صبح خواهیم داشت. برنامه زنده "گام 7" به تهیه‌کنندگی محمد مناجاتی به عنوان تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در زمینه موسیقی پخش می‌شود.

علمداری با اشاره به تولید "پرده خیال" با محوریت بررسی هنرهای تجسمی به تهیه‌کنندگی امیرحسین آذر، اظهار کرد: مجموعه مستند "خلاقیت در معماری" به تهیه‌کنندگی حسین اربابی در 50 قسمت 30 دقیقه‌ای، مستند آموزشی "به هم بیاموزیم" به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای و مجموعه نمایشی "چشماتو نبند" به کارگردانی عباس مشهدی عباس در 100 قسمت 10 دقیقه‌ای تازه‌ترین تولیداتمان هستند که 50 قسمت از آن آخرین مجموعه تولید شده است.

وی به تولید مجموعه‌های "ساخت ایران" به تهیه‌کنندگی علیرضا سپهرین با محورت سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و "مدرسه پهلوانی" به تهیه‌کنندگی مهدی زینالی نیز اشاره کرد.

قائم مقام شبکه آموزش ادامه داد: مشاعره رمضانی را در پارک‌های تهران خواهیم داشت و مسابقه "بشارت" به تهیه‌کنندگی حسین باقری تار نیز از دیگر برنامه‌هایمان است.

وی در پایان از برنامه‌های تامینی نام برد و گفت: "مستند 7" به پخش آثار مستند به زبان اصلی با زیرنویس فارسی می‌پردازد و سری جدید "لذت نقاشی" اثر باب راس نیز در 90 قسمت 25 دقیقه‌ای در قالب مجموعه جدیدی در حال دوبله است. ما در تلاشیم شبکه آموزش به شبکه مرجع تبدیل شود و حتی اگر زن خانه‌داری بخواهد خیاطی یاد بگیرد هم به شبکه ما مراجعه کند.