به گزارش خبرگزاری مهر، در سال تولید ملی و در آستانه روز کارگر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(یکشنبه) با حضور در کارخانجات تولیدی داروپخش، از نزدیک در جریان آخرین دستاوردهای تولید دارو در کشور قرار گرفتند و در جمع هزاران نفر از کارگران نمونه سراسر کشور تأکید کردند: تحقق واقعی اهداف مختلف کشور از جمله استقلال سیاسی، نیازمند خوداتکایی و استقلال اقتصادی است، استقلال اقتصادی نیز به شکل گیری تولید ملی مشروط است و تولید ملی نیز با احترام «حقیقی، همگانی و عملی» به کار ایرانی و سرمایه ایرانی به وجود خواهد آمد.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به محل کارخانجات تولیدی داروپخش، در محل یادمان شهدای کارگر حضور یافتند و با قرائت فاتحه، برای آنان علو درجات مسئلت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سالن استریل تولید داروهای تزریقی و قطره حضور یافتند و با مراحل مختلف تولید، کنترل و بسته بندی این داروها آشنا شدند.

بخش تولید، کنترل و بسته بندی داروهای تزریقی و قطره های استریل چشمی و بینی شرکت داروپخش در مدت یکسال و به دست متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تجهیز شده است.

از جمله داروهای تولیدی در این بخش، داروی هورمون رشد است که مراحل تولید آن بسیار پیچیده است و فقط در انحصار چند کشور معدود است.

امروز همزمان با بازدید رهبر انقلاب اسلامی از شرکت کارخانجات داروپخش، اولین داروی تزریقی این مجموعه با نام تجاری انوکساپارین 6000، تولید و روانه بازار شد.

در این دیدار همچنین وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت گزارش از اهم فعالیتها ارائه کردند.

وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای کارخانه های تولید دارو با وجود تحریم ها گفت: تحریم ها به عنوان یک فرصت موجب شده است که متخصصان داخلی با عزم جدی در تولید دارو بویژه داروهای با فناوریهای پیشرفته گام بردارند و جمهوری اسلامی ایران به کشور اول در منطقه، در تولید دارو تبدیل شده است.

وی افزود هم اکنون در کشور 100 کارخانه تولید دارو وجود دارد که 14 کارخانه مربوط به شرکتهای بیولوژیک است. تولید داروهایی که انحصار آنها در اختیار اروپا و امریکا بود و سرمایه گذاری بر تولید داروهای گیاهی و داروهای با فناوری نانو و بیوتکنولوژی بخش دیگری از گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با اشاره به تولید 800 قلم محصول و مواد اولیه دارویی در شرکت کارخانجات داروپخش گفت: این کارخانجات 40 درصد محصولات دارویی کشور را تأمین می کند و محصولات آن به بیش از 50 کشور صادر می شود.

وی تأکید کرد قرار است در سالجاری که سال تولید ملی نامگذاری شده 7 محصول دارویی با فناوری پیشرفته برای درمان سرطان و MS به بازار عرضه شود.

غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: اتمام 18 هزار طرح نیمه تمام، سرمایه گذاری بر طرحهای اولویت دار، جلوگیری از واردات بی رویه، توسعه صادرات، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری بر فناوری های نوین و بهبود بهره وری از جمله برنامه های این وزارتخانه در سالجاری است.

در ادامه نقدی مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش گزارشی از تولید داروهای مختلف در این شرکت و برنامه های آینده آن از جمله تولید ماده اولین انسولین در داخل ارائه کرد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با حضور در جمع کارگران نمونه سراسر کشور و جمعی از کارگران واحدهای صنعتی تولیدی، با تبریک هفته کارگر به کارگران عزیز و آحاد ملت بزرگ ایران، علت حضور امروز خود در جمع کارگران را تشکر و ادای احترام به کار و کارگر ایرانی خواندند و افزودند: بوسه نبی مکرم اسلام بر دستان یک کارگر، درسی ارزشمند برای همه و نماد ارزش گذاری کار و نیروی کار در اسلام است.

ایشان کار به معنای وسیع کلمه، از جمله کار یدی، جسمی، فکری، علمی و مدیریتی را محور حیات، حرکت و پیشرفت مستمر هر جامعه برشمردند و با اشاره به سوءاستفاده حکومت های سوسیالیستی و سرمایه داری از کارگران افزودند: اسلام بر خلاف این مکاتب، با کارگر صادق است و در منطقی مستحکم، کار را ارزش و ارزش آفرین می داند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت تجلی هرچه بیشتر منطق و مبانی فکری اسلام در برنامه ریزی ها و اقدامات مربوط به کار و جامعه کارگری، سرمایه و نیروی کار را دو بال تولید ملی برای حرکت و پیشرفت خواندند و افزودند: باید به کار ایرانی و سرمایه ایرانی احترام گذاشت تا تولید ملی به معنای حقیقی کلمه، امکان پذیر شود.

ایشان با اشاره به تذکرات مستمر خود در چند سال اخیر درباره تمرکز توطئه های دشمن بر مسائل اقتصادی افزودند: نشانه های این توطئه بزرگ در شرایط کنونی هر روز بیشتر آشکار می شود اما ملت ایران با همان عزم راسخی که موانع دیگر را از سر راه برداشت، انشاءالله این مانع را هم از سر راه بر می دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن را نیازمند همت کارگران، سرمایه داران، مدیران بخش های دولتی و خصوصی خواندند و خاطرنشان کردند: آحاد مردم نیز با مصرف تولید داخلی، عزم خود را برای مقابله با دشمن آشکار کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توجه دولت به مسئله تولید ملی تأکید کردند:‌ در این زمینه باید کارهای اساسی بشود ضمن اینکه قوام و استحکام اقتصاد کشور نیازمند تلاش بی وقفه قوای مجریه، مقننه و قضاییه است.

ایشان مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، کار، تولید و سرمایه گذاری را از جمله وظایف قوای سه گانه دانستند و در تشریح اقدامات لازم در زمینه تقویت تولید ملی و حمایت از کار ایرانی و سرمایه ایرانی افزودند: تقویت مهارتها، توانمندسازی نیروی کار، نگرش های درست مدیریتی و ایجاد احساس امنیت هم برای کارگران و هم برای سرمایه گذاران باید در دستور کار قرار گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی مواجهه و مبارزه درست با اخلال اقتصادی را برای تقویت تولید ملی، ضروری برشمردند و افزودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها از جمله مصادیق اخلال اقتصادی است.

ایشان در تشریح بیشتر سوءاستفاده از سرمایه های ملی و ذخایر ملت افزودند: اقدام کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است و باید با این افراد برخورد شود.

حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از تلاش ها و کارهای برجسته ای که در زمینه تولید داخلی انجام شده است، ایجاد وضعیت رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی را از دیگر الزامات تقویت تولید ملی دانستند و افزودند: دولت در این زمینه به واحدهای تولیدی کمک کند.

رهبر انقلاب اسلامی، سیاست گذاری تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، و نوسازی و ابتکار در ماشین آلات، محصولات و مدیریت ها را از دیگر ضروریات حمایت از تولید ملی خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند: قوای سه گانه، دستگاه های مختلف دولتی، بخش خصوصی، فرهنگ سازان جامعه، تبلیغات صدا و سیما همه و همه در خدمت تولید ملی قرار گیرند تا به فضل الهی ضربه سختی به دشمنان خونخوار ملت وارد آید.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین پیش از حضور در جمع کارگران، با تعدادی از خانواده های شهدای جامعه کارگری کشور دیدار و آنان را مورد تفقد قرار دادند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان مراسم امروز، از نمایشگاه محصولات دارویی ساخت داخل بویژه داروهای با فناوریهای بالا و همچنین محصولات دارویی صادراتی بازدید کردند.