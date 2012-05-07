40 کیلومتر از حاشیه رودخانه های زنجانرود و قلعه چای ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با احیا و تقویت پوششهای مرتعی و جنگلی در بخشی از مساحت حوضه های آبخیز استان، احداث30 دستگاه بند خاکی، ایجاد پارک های آبخیز شهری، پروژه های آبخوانداری و پخش سیلاب و نیز اقدامات کنترل رواناب و سیل در حوضه های مختلف را از اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان در حوزه آبخیزداری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه های آبخیزداری توسط دولت مستلزم نیروی انسانی و بودجه قابل توجه است، احساس مسئولیت در قبال حوضه های آبخیز را در راستای کاهش تخریب موثر دانست.

معاون آبخیزداری استان زنجان ضرورت حفاظت از منابع آب، خاک و گیاه حوضه های آبخیز را مهم دانست و تعامل و همکاری آحاد مردم، سازمان ها و ارگان ها برای حفظ منابع یاد شده را خواستار شد.

