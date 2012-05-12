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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

ظهرابی در گفتگو با مهر:

پلنگ زخمی در شاهرود تلف شد/ خونریزی داخلی دلیل مرگ

پلنگ زخمی در شاهرود تلف شد/ خونریزی داخلی دلیل مرگ

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان سمنان از تلف شدن پلنگی که روز گذشته دو مرد اهل منطقه مجن شهرستان شاهرود را مجروح کرده بود خبر داد.

حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تلف شدن پلنگی که روز گذشته دو نفر از اهالی منطقه مجن شهرستان شاهرود را مجروح کرده بود افزود: محیط بانان در ساعت 21 دیشب موفق به گرفتن این پلنگ زخمی با شلیک گلوله بیهوشی شدند.

وی افزود: محیط بانان پس از شکار این حیوان متوجه زخمی بودن و شکستگی یک پای آن شدند.

ظهرابی با اشاره به اینکه این پلنگ به یک نفر در هنگام کار در باغ و یک نفر دیگر در هنگام عملیات گرفتن آن حمله کرد اظهار داشت: این دونفر هم اکنون در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود تحت درمان هستند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه بلافاصله اقدامات اولیه پس از گرفتن این پلنگ به وسیله دامپزشکان انجام شد گفت: این پلنگ برای عمل جراحی به دانشکده دامپزشکی گرمسار منتقل شد اما متاسفانه در ساعت یک بامداد هنگام عمل  جراحی از بین رفت.

ظهرابی با بیان اینکه دامپزشکان در حال بررسی علت زخمهای این پلنگ هستند پیش بینی کرد: احتمالا مرگ پلنگ به خاطر خونریزی داخلی باشد.

کد مطلب 1600307

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    نظرات

    • احمد IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مردشور دامپزشکها را ببره مدرک دانشگاه آزاد چی بلده که این زبان بسته را می خواستند جراحی کنند دست شکسته که باعث مرگ نمی شود جراحی بی تجربه وبی رویه وتخصصی روی هر جانداری باعث خونریزی ومرگ می‌شود

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