تحرکات هوایی اسرائیل بر فراز دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع محلی از پروازهای شناسایی رژیم صهیونیستی بر فراز دمشق و حومه آن خبردادند.

همزمان منابع محلی در استان درعا در جنوب سوریه اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی از کفر لما به سمت منطقه وادی الرقاد در حومه غربی درعا رخنه کردند.

این نظامیان یک ایست بازرسی نظامی موقت روی پل وادی الرقاد ایجاد کردند وسپس این نظامیان به سمت یک خانه مسکونی یورش بردند.

نظامیان اسرائیلی سپس از منطقه وادی الرقاد به سمت سرزمین‌های اشغالی از طریق گذرگاه تل ابوالغیثار عقب‌نشینی کردند.

همچنین در حومه قنیطره در جنوب سوریه نیز نظامیان اسرائیلی دست به تحرکاتی زدند.

این تحرکات در بحبوحه فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه رخ می‌دهد.

استان‌های قنیطره و درعا در جنوب سوریه عرصه تاخت و تاز نظامیان اسرائیلی در سایه انفعال دولت حاکم بر دمشق است.