به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) نشستی با عنوان "واکاوی خطبه فدکیه" با سخنان حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی که به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این خطبه اختصاص داشت شنبه 23 اردیبهشت در خبرگزاری ایکنا برگزارشد.

در ابتدای این نشست موسوی هوایی گفت: خطبه فدکیه تنها یک خطبه نیست، بلکه گره‌گشای بسیاری از مسائل گریبانگیر جامعه ماست. بویژه حضرت استنادهایی که به قرآن دارند خیلی قابل استفاده است.

وی افزود: در قرآن آمده وقتی حضرت عیسی (ع) درخواست مائده از خدا کرد خداوند فرمود: مائده ‏ای که از آسمان بر شما بیاید عید شماست هم برای اکنونی‎ها و هم برای بعدی‎ها؛ یعنی اولین و آخرین‏ها. قطعا حضرت زهرا(س) هم یکی از مائده‎های خداوندی است که تا آخرالزمان همگان از آن بهره‏مند می‎شوند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآورشد: خطبه فدکیه را حیف است که محدود به اسمش کنیم، زیرا فدکیه نام قطعه‏ای از زمین آن موقع بوده و زمین برای ائمه و اهل بیت(ع) ارزش ندارد و حضرت زهرا(س) برای گرفتن آن قطعه زمین این خطبه را ایراد نکردند، بلکه چیزی که برای ایشان مهم بود دفاع از حق امامت و ولایت بود.

موسوی ادامه داد: منطق حضرت زهرا(س) در این خطبه یک منطق نجات بخش از بعد معرفتی و اخلاقی و احکامِ بدور از انحراف است. چه از نظر فلسفه وجودی در سه مرحله فکری، خلق‏وخو و عمل ایشان، خطبه قرایی ایراد نمودند که یک خطبه عملیاتی به تمام معناست.

وی افزود: این خطبه برای آگاهی بخشیدن به مردم و درنتیجه گرفتن حق خود یعنی ولایت بوده است. این هم مثل واقعه کربلاست که اتفاق اصلی رخ نمی‎دهد، ولی برتر از آن حق امامت و حفظ ولایت برجا می‎ماند. هرچند که رسیدن به خلافت و ظواهر برای ائمه مهم بوده، ولی منطق آنها هدایت انسانها بوده که هیچ کس این ولایت حقیقی را نمی‎تواند از اهل بیت غصب کند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: ما از غدیر هم به سادگی گذشتیم، در حالی که باید حقیقت دین را جستجو کنیم؛ باید به زبان هنر و رسانه به این حقایق بپردازیم.

موسوی اذعان کرد: هنگام حرکت حضرت زهرا(س) به سمت مسجد النبی برای ایراد این خطبه، ایشان چادرشان را برسر می‎کنند که بعد از شش پوشش دیگر ایشان بوده، زیرا در روایات آمده حضرت زهرا(س) هفت پوشش که یکی جسمشان بوده داشتند. وقتی وارد مسجد النبی می‎شوند و مردم متوجه حضور ایشان می‎شوند و زود پرده‏ها انداخته می شود تا ایشان سخنرانی کند.

وی افزود: بعد از ماجرای اهانت و مجروح شدنشان دو روز گذشته و هرکس دیگری بود نیاز به یکماه استراحت داشت، ولی ایشان با قدرت الهی همان قدرتی که علی(ع) در قلعه خیبر را کند شروع به پیام رسانی می‎کنند. دل و فضای مردم را سریع بدست می‎گیرند و تغییر می‎دهند که این لازمه تبلیغ است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: بخش اول خطبه به مسائل اعتقادی و توحید و بعد نبوت که خیلی مهم و نوپا بوده می‎پردازند. می‎گوید مسئله نبوت و وحی مختص خاندان ما است و بر ما نازل شده و قطعا اهالی خانه خود بهتر می‎دانند که چه بر آنها می‎گذرد. بعد مشکلات بعد از فوت پیامبر (ص) را بیان می‎کنند و فضا را به هم می‏ریزند و در بخش ششم فدک را مطرح می‎کنند. دربخش آخر اتمام حجت می‎کنند می‎گوید از اعتقاداتتان تا فدک را با استدلال‏های قرآنی برایتان گفتم حالا باید خودتان قضاوت کنید. البته مردم قضاوت درستی نکردند.

موسوی اظهارداشت: امیرالمومنین(ع) خودشان با آن بیان بسیار رسایی که در نهج البلاغه از ایشان سراغ داریم خودشان شخصا حرفی درباره خلافت نمی‏زنند، چرا که این فکر اشتباه که ایشان برای خلافت کردن خودشان حرف می‏زنند در مردم ایجاد می‏شد. ولی حضرت زهرا(س) می‎جنگد، کتک می‎خورد و تا 10شب به روایتی به در خانه مهاجرین و انصار می‏رفته و برایشان از دفاع از علی(ع) سخن می‎گوید. ایشان دفاع از امام زمانش را خیلی منطقی با نگاه به فضای اجتماعی انجام دادند.

وی افزود: اهل سنت بهتر از شیعه ماجرای جراحتهای حضرت فاطمه(س) و اتفاقات بعد از رحلت حضرت محمد(ص) را بیان کرده‏اند. حضرت زهرا با تمام جراحاتی که منجر به شهیده شدن ایشان می‎شود، ولی با عظمت هرچه تمام هیجان‎های یک خانم ستمدیده و جراحت دیده 18 ساله را به مردم انتقال می‏دهد. این قدرت، قدرت تجلی الهی است، لذا این خطبه را آنقدر منظم و مرتب و دارای نظم و قافیه بیان کردند که شگفت انگیز است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی درپایان گفت: همانطوری که برای شناخت خدا باید در عالم و انفس تفکرکرد و برای شناخت حضرت فاطمه (س) باید به بررسی عمیق خطبه فدکیه پرداخت. پیامبر و اهل بیت هر وقت غمگین می‏شدند به سراغ حضرت زهرا(س) می‎رفتند و ایشان برطرف کننده غمهای ایشان بود.