به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) نشستی با عنوان "واکاوی خطبه فدکیه" با سخنان حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی که به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این خطبه اختصاص داشت شنبه 23 اردیبهشت در خبرگزاری ایکنا برگزارشد.
در ابتدای این نشست موسوی هوایی گفت: خطبه فدکیه تنها یک خطبه نیست، بلکه گرهگشای بسیاری از مسائل گریبانگیر جامعه ماست. بویژه حضرت استنادهایی که به قرآن دارند خیلی قابل استفاده است.
وی افزود: در قرآن آمده وقتی حضرت عیسی (ع) درخواست مائده از خدا کرد خداوند فرمود: مائده ای که از آسمان بر شما بیاید عید شماست هم برای اکنونیها و هم برای بعدیها؛ یعنی اولین و آخرینها. قطعا حضرت زهرا(س) هم یکی از مائدههای خداوندی است که تا آخرالزمان همگان از آن بهرهمند میشوند.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی یادآورشد: خطبه فدکیه را حیف است که محدود به اسمش کنیم، زیرا فدکیه نام قطعهای از زمین آن موقع بوده و زمین برای ائمه و اهل بیت(ع) ارزش ندارد و حضرت زهرا(س) برای گرفتن آن قطعه زمین این خطبه را ایراد نکردند، بلکه چیزی که برای ایشان مهم بود دفاع از حق امامت و ولایت بود.
موسوی ادامه داد: منطق حضرت زهرا(س) در این خطبه یک منطق نجات بخش از بعد معرفتی و اخلاقی و احکامِ بدور از انحراف است. چه از نظر فلسفه وجودی در سه مرحله فکری، خلقوخو و عمل ایشان، خطبه قرایی ایراد نمودند که یک خطبه عملیاتی به تمام معناست.
وی افزود: این خطبه برای آگاهی بخشیدن به مردم و درنتیجه گرفتن حق خود یعنی ولایت بوده است. این هم مثل واقعه کربلاست که اتفاق اصلی رخ نمیدهد، ولی برتر از آن حق امامت و حفظ ولایت برجا میماند. هرچند که رسیدن به خلافت و ظواهر برای ائمه مهم بوده، ولی منطق آنها هدایت انسانها بوده که هیچ کس این ولایت حقیقی را نمیتواند از اهل بیت غصب کند.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: ما از غدیر هم به سادگی گذشتیم، در حالی که باید حقیقت دین را جستجو کنیم؛ باید به زبان هنر و رسانه به این حقایق بپردازیم.
موسوی اذعان کرد: هنگام حرکت حضرت زهرا(س) به سمت مسجد النبی برای ایراد این خطبه، ایشان چادرشان را برسر میکنند که بعد از شش پوشش دیگر ایشان بوده، زیرا در روایات آمده حضرت زهرا(س) هفت پوشش که یکی جسمشان بوده داشتند. وقتی وارد مسجد النبی میشوند و مردم متوجه حضور ایشان میشوند و زود پردهها انداخته می شود تا ایشان سخنرانی کند.
وی افزود: بعد از ماجرای اهانت و مجروح شدنشان دو روز گذشته و هرکس دیگری بود نیاز به یکماه استراحت داشت، ولی ایشان با قدرت الهی همان قدرتی که علی(ع) در قلعه خیبر را کند شروع به پیام رسانی میکنند. دل و فضای مردم را سریع بدست میگیرند و تغییر میدهند که این لازمه تبلیغ است.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: بخش اول خطبه به مسائل اعتقادی و توحید و بعد نبوت که خیلی مهم و نوپا بوده میپردازند. میگوید مسئله نبوت و وحی مختص خاندان ما است و بر ما نازل شده و قطعا اهالی خانه خود بهتر میدانند که چه بر آنها میگذرد. بعد مشکلات بعد از فوت پیامبر (ص) را بیان میکنند و فضا را به هم میریزند و در بخش ششم فدک را مطرح میکنند. دربخش آخر اتمام حجت میکنند میگوید از اعتقاداتتان تا فدک را با استدلالهای قرآنی برایتان گفتم حالا باید خودتان قضاوت کنید. البته مردم قضاوت درستی نکردند.
موسوی اظهارداشت: امیرالمومنین(ع) خودشان با آن بیان بسیار رسایی که در نهج البلاغه از ایشان سراغ داریم خودشان شخصا حرفی درباره خلافت نمیزنند، چرا که این فکر اشتباه که ایشان برای خلافت کردن خودشان حرف میزنند در مردم ایجاد میشد. ولی حضرت زهرا(س) میجنگد، کتک میخورد و تا 10شب به روایتی به در خانه مهاجرین و انصار میرفته و برایشان از دفاع از علی(ع) سخن میگوید. ایشان دفاع از امام زمانش را خیلی منطقی با نگاه به فضای اجتماعی انجام دادند.
وی افزود: اهل سنت بهتر از شیعه ماجرای جراحتهای حضرت فاطمه(س) و اتفاقات بعد از رحلت حضرت محمد(ص) را بیان کردهاند. حضرت زهرا با تمام جراحاتی که منجر به شهیده شدن ایشان میشود، ولی با عظمت هرچه تمام هیجانهای یک خانم ستمدیده و جراحت دیده 18 ساله را به مردم انتقال میدهد. این قدرت، قدرت تجلی الهی است، لذا این خطبه را آنقدر منظم و مرتب و دارای نظم و قافیه بیان کردند که شگفت انگیز است.
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی درپایان گفت: همانطوری که برای شناخت خدا باید در عالم و انفس تفکرکرد و برای شناخت حضرت فاطمه (س) باید به بررسی عمیق خطبه فدکیه پرداخت. پیامبر و اهل بیت هر وقت غمگین میشدند به سراغ حضرت زهرا(س) میرفتند و ایشان برطرف کننده غمهای ایشان بود.
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