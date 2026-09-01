افزایش موارد کووید ۱۹ در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، قباد مرادی، با بیان اینکه بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری عفونت‌های حاد تنفسی، در هفته اخیر افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید ۱۹ در سطح کشور مشاهده شده است، گفت: این تغییرات در چارچوب نظام مراقبت کشور به‌ صورت مستمر پایش می‌شود.

وی افزود: عبور برخی شاخص‌های مراقبتی از آستانه‌های هشدار، به معنای بروز وضعیت بحرانی یا ظهور عامل بیماری‌زای جدید نیست؛ اما نشان‌دهنده ضرورت تداوم پایش و تقویت آمادگی نظام سلامت است.

مرادی خاطرنشان کرد: تاکنون شواهدی از ظهور ویروس تنفسی جدید وجود ندارد و عوامل شناخته‌شده تنفسی همچنان تحت مراقبت قرار دارند.

وی با تاکید بر ادامه رصد وضعیت توسط وزارت بهداشت، به مردم توصیه کرد اصول پیشگیری از عفونت‌های تنفسی شامل رعایت بهداشت دست، تهویه مناسب فضاهای بسته و رعایت احتیاط در زمان بروز علائم تنفسی را مورد توجه قرار دهند.