به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته در این دوره از بازیها به مدت چهار روز و از ۲۹ شهریور تا اول مهر برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران با چهار کاراته کا در بخش مردان و ۵ کاراته کا در بخش زنان در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.

ترکیب تیم ملی کشورمان برای حضور در این دوره را کاراته کاهای هر دو بخش کاتا و کومیته تشکیل می دهند. به عبارتی کاتاروها نخستین دوره است که شانس این را دارند که روی تاتامی بازیهای آسیایی به رقابت با حریفان خود بروند.

در تیم مردان مرتضی و محمود نعمتی به همراه علی اصغر آسیابری در کومیته و علی زند در کاتای انفرادی حضور خواهد داشت. در بخش بانوان فاطمه زهرا سعیدآبادی به همراه آتوسا گلشادنژاد در کومیته، فاطمه صادقی، زینب السادات حسینی و سپیده امینی در کاتا به ناگویا اعزام خواهند شد. در خصوص کاتای تیمی بانوان توضیح اینکه، فاطمه صادقی این فرصت را دارد که در کاتای انفرادی هم شانس خود را برای کسب مدال آزمایش کند.

برنامه کامل مسابقات نمایندگان کشورمان

رقابت های کاتا در این دوره از بازیها ۲۹ شهریورماه با برگزاری رقابت های کاتای انفرادی بانوان آغاز می شود که فاطمه صادقی اولین نماینده ایران است که برای اجرای کاتا به روی تاتامی می رود. در این روز همچنین مبارزات کومیته وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان، ۵۵- و ۶۰- کیلوگرم مردان هم برگزار می شود که تیم کشورمان نماینده ای ندارد.

تیم کشورمان در روز دوم رقابت های کاراته دو نماینده دارد. علی زند دوشنبه ۳۰ شهریورماه به مصاف حریفان خود می رود . ضمن اینکه آتوسا گلشاد نژاد هم در وزن ۶۸- کیلوگرم رقابت های خود را برگزار می کند.

سومین روز رقابت های کاراته برای تیم کشورمان، روز شلوغی خواهد بود. ، فاطمه صادقی، زینب السادات حسینی و سپیده امینی در کاتای تیمی، مرتضی نعمتی و علی اصغر آسیابری هم به ترتیب در اوزان ۷۵- و ۸۴- کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

چهارشنبه اول مهرماه مرتضی نعمتی آخرین نماینده کشورمان است که در روز پایانی مسابقات کاراته در وزن ۸۴+ کیلوگرم به دیدار حریفان خود خواهد رفت.