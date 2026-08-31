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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۵

دستگیری یکی از عوامل شهادت ماموران انتظامی سرباز

دستگیری یکی از عوامل شهادت ماموران انتظامی سرباز

سرباز- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری یکی از عوامل شهادت ماموران انتظامی شهرستان سرباز در راسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: در پی شهادت دو نفر از کارکنان انتظامی شهرستان سرباز توسط اشرار مسلح در فروردین ۱۴۰۵، دستگیری عاملان این جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در این راستا با توجه به متواری و مجهول المکان بودن اشرار مسلح در پی تلاش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی پلیس یکی از عوامل درشهرستان راسک دستگیرشد و تلاش مأموران برای به دام انداختن دیگر عوامل اصلی آنان ادامه دارد.

گفتنی است: در فروردین ماه سال ۱۴۰۵ شهید ستوان سوم محمدرضا آرام و شهید استوار یکم رضاروزگرد حین ماموریت تامین امنیت مردم شریف شهرستان سرباز توسط اشرار مسلح بصورت ناجوانمردانه ای ترور و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6933713

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