به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، جنگل دشت شاد در شمال شرق شهرستان شاهرود، با برخورداری از پوشش گیاهی متنوع، چشم‌اندازهای طبیعی و تنوع قابل توجه گونه‌های جانوری، یکی از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده گردشگری طبیعی استان سمنان است که می‌تواند مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی باشد.

استان سمنان اگرچه بیشتر با کویر، بناهای تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی شناخته می‌شود، اما در بخش‌های شمالی و شرقی خود چهره‌ای متفاوت دارد؛ چهره‌ای سرسبز که در دامنه‌های البرز و مناطق جنگلی شاهرود و میامی نمایان می‌شود.

در میان این جاذبه‌های طبیعی، جنگل دشت شاد در محدوده روستایی با همین نام، یکی از جلوه‌های ارزشمند طبیعت منطقه به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای که فاصله گرفتن از هیاهوی شهر و قرار گرفتن در میان پوشش جنگلی، تجربه‌ای متفاوت از سفر به استان سمنان را برای گردشگران رقم می‌زند.

دشت شاد در مسیر طبیعت‌گردان

جنگل دشت شاد در حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود و در محدوده بخش میامی، دهستان رضوان قرار گرفته است. این منطقه به دلیل برخورداری از طبیعت چشم‌نواز و پوشش جنگلی، در سال‌های اخیر مورد توجه طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به جاذبه‌های کمترشناخته‌شده قرار گرفته است.

قرار گرفتن این جنگل در پهنه البرز شرقی، چشم‌اندازهایی متفاوت از آنچه معمولاً از استان سمنان در ذهن گردشگران شکل گرفته است، پیش روی مسافران قرار می‌دهد؛ منطقه‌ای که در آن به جای سیمای خشک و کویری، با فضای سبز جنگلی و تنوع طبیعی مواجه می‌شویم.

تنوع پوشش گیاهی؛ برگ برنده گردشگری دشت شاد

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنگل دشت شاد، تنوع پوشش گیاهی آن است. گونه‌های درختی این منطقه در زمره درختان پهن‌برگ جنگل‌های خزری قرار می‌گیرند و همین ویژگی، سیمای طبیعی متفاوتی به منطقه بخشیده است.

پوشش متنوع گیاهی در کنار چشم‌اندازهای جنگلی، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در صورت معرفی مناسب و رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست، سهم بیشتری در جذب گردشگران به منطقه داشته باشد.

زیستگاهی برای گونه‌های مختلف جانوری

دشت شاد تنها به پوشش گیاهی خود محدود نمی‌شود و از نظر تنوع جانوری نیز اهمیت دارد. گونه‌هایی از پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی‌ها در این منطقه زیست می‌کنند و همین تنوع، ارزش زیست‌محیطی جنگل را دوچندان کرده است.

وجود چنین تنوع زیستی، ضرورت توجه به اصول طبیعت‌گردی مسئولانه را نیز یادآوری می‌کند؛ چرا که حفظ زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی و حیات وحش، شرط تداوم حضور گردشگران در این مناطق است.

فرصتی برای تجربه آرامش در طبیعت

گردشگرانی که به دنبال مقصدی آرام، دور از شلوغی و مناسب برای تماشای مناظر طبیعی هستند، می‌توانند جنگل دشت شاد را در برنامه سفر خود قرار دهند. پیاده‌روی در فضای جنگلی، عکاسی از مناظر طبیعی و تجربه سکوت و آرامش محیط، از جمله جذابیت‌هایی است که می‌تواند این منطقه را برای طبیعت‌گردان خاطره‌انگیز کند.

مدت زمان معمول بازدید از این جاذبه کمتر از یک ساعت اعلام شده و بازدید از آن رایگان است؛ با این حال، طبیعت‌گردان باید در زمان حضور در منطقه، از رها کردن زباله، آسیب زدن به پوشش گیاهی و ایجاد مزاحمت برای حیات وحش خودداری کنند.

دشت شاد؛ ظرفیت گردشگری که نیازمند معرفی بیشتر است

جنگل دشت شاد را می‌توان یکی از ظرفیت‌های طبیعی کمترشناخته‌شده در شرق استان سمنان دانست؛ جاذبه‌ای که در کنار دیگر مناطق طبیعی و تاریخی شاهرود و میامی، قابلیت قرار گرفتن در مسیر سفر گردشگران داخلی و علاقه‌مندان به طبیعت را دارد.

معرفی بیشتر این منطقه، ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری و در عین حال توجه جدی به حفاظت از محیط زیست می‌تواند زمینه را برای رونق گردشگری پایدار در دشت شاد فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که طبیعت بکر منطقه حفظ شود و در عین حال، جوامع محلی نیز از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند.

جنگل دشت شاد در استان سمنان، حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود، بخش میامی، دهستان رضوان و روستای دشت شاد قرار دارد و می‌تواند یکی از مقاصد متفاوت طبیعت‌گردی برای مسافرانی باشد که قصد کشف جاذبه‌های کمترشناخته‌شده ایران را دارند.