کارشناس مسائل سیاسی: وحدت رمز پیروزی ایران در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن لارتی شامگاه دوشنبه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت و با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، به تبیین نقش ملت ایران در خنثیسازی توطئههای دشمنان و ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی پرداخت و با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم رشت اظهار کرد: باعث افتخار است که در جمع مردم عزیز رشت، سرزمین میرزا کوچکخان جنگلی، که نماد غیرت، استقلال، عظمت و مجاهدت است، حضور دارم. انسان وقتی در چنین مکانی قرار میگیرد، انرژی میگیرد.
قدرت اصلی کشور ملت ایران است
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیشبینی رهبر انقلاب درباره نقشآفرینی مردم افزود: همانطور که پیشبینی شده بود، این ملت واقعاً به میدان آمدند و خداوند در دل این مردم تصرف کرد.
لارتی با بیان اینکه قدرت اصلی کشور نه موشک و پهپاد، بلکه مردم هستند، تصریح کرد: قدرت اصلی کشور ما ملت شریف ایران هستند که در تمام مشکلات وسط میدان آمدند. تمام ترس دشمن از همین ملت است.
وی ادامه داد: تمام توطئههایی که علیه نظام جمهوری اسلامی طراحی شده، چه کودتا، چه فتنه و چه جنگ، با حضور ملت شریف ایران خنثی شده و از بین رفته است.
لارتی با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف گفت: باید دست و بازوی این ملت را بوسید که اینچنین وارد میدان شدند. رهبر معظم انقلاب نیز درباره این ملت فرمودند: «چنین ملتی در دوران امیرالمؤمنین(ع) و رسول خدا(ص) هم نبود.»
وی افزود: از این جهت باید قدردان این ملت باشیم و افتخار کنیم که در این دوران زندگی میکنیم و هموطن این ملت مبارز و مجاهد هستیم.
وحدت، ابزار قدرت و شکست دشمن است
این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی گفت: امروز دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و امید او این است که انسجام اجتماعی ما آسیب ببیند، وحدت ما از بین برود و بتواند در جامعه رخنه کند.
وی با بیان اینکه وجود کاستیها و مشکلات نباید موجب تضعیف انسجام ملی شود، خاطرنشان کرد: هنوز کمبود، کاستی و نقص وجود دارد، اما باید توجه داشته باشیم که امروز وسط میدان و در شرایط جنگ قرار داریم.
لارتی تأکید کرد: امروز دیگر بحث وحدت فقط یک وضعیت یا فضیلت اخلاقی نیست؛ وحدت، رمز پیروزی و موفقیت ماست. وحدت امروز ابزار قدرت ما و ابزار شکست دشمن است.
وی با تأکید بر ضرورت نقد دلسوزانه و مشفقانه گفت: باید مشکلات و کاستیها را دید و برای رفع آنها تلاش کرد، اما نقد باید به گونهای باشد که زمینه سوءاستفاده دشمن و آسیب به انسجام جامعه را فراهم نکند.
سردار نائینی؛ چهرهای رسانهای، متواضع و صبور
لارتی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نائینی اظهار کرد: سال گذشته در همین ایام شهریورماه در مشهد مقدس در خدمت این سردار بزرگ سپاه اسلام بودم. ایشان چهرهای رسانهای، بسیار خوشرو، متواضع و صبور بودند.
وی افزود: پس از مراسم رسمی، از ساعت هشت شب تا حدود دوازده نیمهشب، جمعی از اساتید خدمت ایشان نشستند و سردار نائینی در تمام این مدت سرپا به پرسشهای آنان پاسخ دادند. با وجود اینکه چند بار از ایشان خواستیم بنشینند، اما با سعه صدر و صبوری به تمام سؤالات پاسخ دادند.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی شهید نائینی گفت: واقعاً انسان باید شهید باشد که شهید شود. سردار نائینی ویژگیهای یک شهید را داشت؛ متواضع، مؤدب، صبور و خوشرو بود و خداوند نیز او را گلچین کرد.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدتهای شهدای عرصه دفاع و خدمت تأکید کرد.
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