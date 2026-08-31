به گزارش خبرنگار مهر، احسان باقرخانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شامگاه دوشنبه در آیین بازگشایی بازارچه مرزی تیلهکوه شهرستان سرپلذهاب که با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فتحالله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، اظهار کرد: فعالسازی بازارچه مرزی تیلهکوه یکی از موضوعات مهمی بود که طی سالهای گذشته پیگیری شده و امروز با تلاش مجموعه مسئولان استان و شهرستان به مرحله بازگشایی رسیده است.
وی افزود: بازارچه مرزی تیلهکوه در سال ۱۳۸۰ مصوبه هیئت وزیران را دریافت کرد، اما به دلیل اینکه در آن مقطع طرف عراقی همکاری لازم را برای فعال شدن بازارچه نداشت، فعالیت آن شکل نگرفت و مصوبه مربوط نیز لغو شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادامه داد: این بازارچه در سال ۱۳۹۰ مجدداً احیا شد و از ابتدای خرداد سال ۱۳۹۳ نیز با همکاری شهرستان، مرزبانی و اتاق تعاون فعالیتهایی در آن آغاز شد، اما پس از وقوع زلزله سال ۱۳۹۶ و تمرکز مجموعه مدیریتی استان و شهرستان بر بازسازی مناطق آسیبدیده، فعالیت بازارچه متوقف شد.
باقرخانی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای فعالسازی مجدد تیلهکوه گفت: با روی کار آمدن مدیریت جدید استان و پیگیریهای استاندار کرمانشاه و نماینده مردم منطقه، موضوع فعالسازی این بازارچه مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مجوزهای لازم برای فعالیت آن پیگیری شد.
وی افزود: شهرستان سرپلذهاب نیز در چارچوب طرح تجارت مرزنشینی در زمره چهار شهرستان مشمول این طرح قرار گرفت و با شناسایی مرزنشینان و کارگزاران، مقدمات لازم برای بهرهمندی مردم منطقه از ظرفیتهای تجارت مرزی فراهم شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: در مقطعی مقرر شده بود فعالیتهای مربوط به تجارت مرزنشینی از تیلهکوه به مرز پرویزخان منتقل شود، اما با پیگیری مسئولان استان، نماینده مردم منطقه و فرمانداری سرپلذهاب، تلاش شد این ظرفیت به خود شهرستان بازگردانده شود تا منافع اقتصادی آن در منطقه باقی بماند.
زیرساختهای تیلهکوه آماده فعالیت است
باقرخانی با بیان اینکه بازارچه تیلهکوه از ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری برخوردار است، گفت: این بازارچه در زمینی به وسعت حدود ۵۰ هکتار ایجاد شده و اقدامات مربوط به محوطهسازی، فنسکشی، دیوارکشی و احداث ساختمان مورد نیاز انجام شده است.
وی ادامه داد: یک ساختمان حدود ۲۵۰ مترمربعی نیز برای فعالیتهای تجاری در این مجموعه احداث شده و بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز برای آغاز فعالیت بازارچه فراهم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت همکاری طرف عراقی برای فعالسازی کامل این مرز گفت: برای اینکه تیلهکوه از یک گذرگاه مرزی به یک مسیر فعال تجاری تبدیل شود، لازم است از طریق دستگاه دیپلماسی و رایزنی با مسئولان کشور عراق، طرف عراقی نیز برای انجام مبادلات تجاری پای کار بیاید.
باقرخانی خاطرنشان کرد: مرز تیلهکوه در مقابل منطقه گرمیان و محدوده کلار عراق قرار دارد و موقعیت جغرافیایی مناسب آن میتواند زمینه تسهیل جابهجایی کالا و انجام مبادلات تجاری را فراهم کند.
وی افزود: اگر بتوانیم مبادلات تجاری دوطرفه را در این مرز فعال کنیم، این بازارچه میتواند به یک ظرفیت اقتصادی مهم برای مردم سرپلذهاب و منطقه تبدیل شود و نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه همچنین با اشاره به ظرفیت تجارت مرزنشینی در این منطقه گفت: با توجه به اینکه مردم این شهرستان سالها با مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، زلزله و شرایط اقتصادی مواجه بودهاند، فعال شدن ظرفیتهای تجاری مرز میتواند بخشی از مشکلات معیشتی آنان را کاهش دهد.
باقرخانی در پایان با قدردانی از پیگیریهای استاندار کرمانشاه، نماینده مردم منطقه و مدیران دستگاههای اجرایی گفت: امیدواریم با تداوم این پیگیریها و همراهی دستگاه دیپلماسی، زمینه فعالیت کامل بازارچه تیلهکوه و انجام مبادلات تجاری با طرف عراقی فراهم شود.
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