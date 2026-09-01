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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۷

کشف انواع نوشابه انرژی زای خارجی قاچاق در چاراویماق

کشف انواع نوشابه انرژی زای خارجی قاچاق در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از کشف تعداد ۶۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زا خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه شادیانفر در حین گشت زنی در اتوبان پیامبر اعظم (ص) به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف می کنند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از خودرو توقیف شده،تعداد یک هزار و ۶۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زای خارجی قاچاق کشف و یک نفر در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل بعدی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، حتما با پلیس 110 تماس داشته باشند.

کد مطلب 6933825

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