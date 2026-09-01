کشف انواع نوشابه انرژی زای خارجی قاچاق در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه شادیانفر در حین گشت زنی در اتوبان پیامبر اعظم (ص) به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف می کنند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از خودرو توقیف شده،تعداد یک هزار و ۶۷۲۰ بطری نوشابه انرژی زای خارجی قاچاق کشف و یک نفر در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل بعدی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار پلیس قرار دارد و مردم عزیز در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، حتما با پلیس 110 تماس داشته باشند.