اطلس جامع بافت شناسی پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه نوبخت استاد بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تدوین و چاپ این کتاب ارزشمند گفت: این اطلس که با استفاده از مطالب تئوری و بر اساس تقسیم یندی کلاسیک درس تئوری تنظیم گردیده است به همکاران و دانشجویان کمک می کند تا طبق روند پیشرفت درس تئوری، مطالب عملی را همزمان بیاموزند.

وی درک صحیح از مطالب تئوری و ایجاد تصویر مناسب از مطالب تئوری در نمونه های عملی را دو نکته پر اهمیت در مطالعه بافت شناسی دانست و خاطر نشان کرد: بدین ترتیب دانشجو قادر خواهد بود تا با در آمیختن مطالعه (تئوری) و مشاهده (عملی)، آموخته های بافت شناسی خود را طوری در ذهن مدون سازد تا در آموزش فیزیولوژی و پاتولوژی، قادر باشد به خوبی از آن بهره گیرد.

نوبخت یادآور شد: طبقه بندی مطالب عملی بر اساس مطالب تئوری، تنظیم فهرست اسلایدهای مورد مشاهده در هر فصل کتاب، طبقه بندی اسلایدهای مورد مشاهده بر اساس هر فصل تعیین شده، دسترسی آسان به اسلایدهای مندرج در کتاب، دسترسی آسان به نکات مورد توجه در هر اسلاید، دسترسی آسان به عناوین مورد نام گذاری در هر اسلاید، انطباق نام گذاری اسلایدها به فارسی و انگلیسی، استفاده از رنگ آمیزی اختصاصی در موارد ضروری جهت تبیین بیشتر مطالب سلول شناسی و بافت شناسی عملی، انطباق مطالب تئوری با نکات عملی سلول و بافت، تنظیم و جمع آوری اسلاید های مورد نیاز دانشجویان پزشکی و عدم استفاده از اسلایدهای غیر ضروری جهت دانشجویان پزشکی از جمله ویژگی‌های شاخص این اطلس است.

وی تاکید کرد: امیدواریم مجموعه حاضر که در نوع خود برای اولین بار در ایران منتشر شده است برای همکاران و دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی علوم تشریحی مفید و اثرگذار باشد.