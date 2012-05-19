امیرحسین فردی دبیر هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسماعیل اشرف نیا» معاون امور انجمن‌های هنری سازمان بسیج هنرمندان از آغاز به کار رسمی هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج خبر داد و گفت: هفتمین دوره جشنواره ادبیات داستانی بسیج امسال تشکیل ستاد داد و از سوی شورای انجمن ادبیات داستانی بسیج، پیشنهاد دبیری این جشنواره به امیرحسین فردی که از پیشکسوتان ادبیات داستانی کشور هستند، داده شد و متعاقب این پیشنهاد حکم مسئولیت وی از سوی حسین قنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور اعلام شد.

وی با اشاره به دو مرحله‌ای بودن این جشنواره، خاطرنشان ساخت: این دوره از جشنواره ادبیات داستانی بسیج در 4 موضوع «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «ارزش‌ها و مبانی انقلاب و دفاع مقدس»، «تاریخ اسلام» و «مضامین آیینی و اجتماعی» اعلام فراخوان داده است که در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.

اشرف‌نیا در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی ارائه آثار برگزیدگان جشنواره ششم به علاقه‌مندان گفت: در مرحله ششم این جشنواره بیش از 7 هزار داستان به دبیرخانه این جشنواره واصل شد که برگزیدگان کشوری آن در دوره، در استان خوزستان معرفی شدند و داستان‌های برگزیده در دوره هفتم جشنواره ادبیات داستانی به صورت کتاب چاپ شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

او افزود: برای بالا بردن سطح کیفی آثار داستان‌نویسان بسیجی، کارگاه‌های آموزشی پیش بینی شده است که تا پایان جشنواره هر استان حداقل باید سه کارگاه قصه‌نویسی برگزار کند و معمولاً راه یافتگان به دور نهایی جشنواره از میان شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها هستند.

معاون امور انجمن‌های سازمان بسیج هنرمندان در پایان خاطرنشان ساخت: در هر یک از موضوعات پیش‌بینی شده سه برگزیده از میان بزرگسالان و سه برگزیده در رده سنی کودک و نوجوان خواهیم داشت که جمعاً 24 جایزه اعطا خواهد شد و همچنین در هر گروه سنی از پنج قصه نویس جوان تقدیر خواهد شد.

مرحله استانی این جشنواره تا پانزدهم شهریور ماه سال جاری ادامه دارد و مرحله کشوری نیز در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

امیرحسین فردی، علاوه بر نگارش رمان‌هایی نظیر «اسماعیل»، «سیاه‌چمن» و ... مسئولیت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و مدیرمسئولی کیهان بچه‌ها را برعهده دارد. وی از جمله پایه‌گذاران جشنواره ادبیات داستانی بسیج و دبیر چند دوره آن نیز به شمار می‌رود.