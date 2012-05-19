10 هزار طرح مشاغل خانگی در استان کرمانشاه تسهیلات گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه، جلسه شورای اشتغال استان کرمانشاه با حضور اعضای این شورا در سالن شهدای دولت استانداری این شهر برگزار شد.



در این جلسه، سهراب براندیشه گفت: از آغاز طرح مشاغل خانگی در استان کرمانشاه تاکنون بیش از 26 هزار و 812 مجوز صادر شده است.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه افزود: از این تعداد مجوز صادر شده بیش از 25 هزار و 116 مورد آن در بخش مستقل هستند.



براندیشه تاکید کرد: همچنین در بخش پشتیبانی 1696 مجوز از این تعداد صادر شده است.



وی افزود: اگر این تعداد مجوز صادر شده، عملیاتی شود، زمینه اشتغال 32 هزار و 858 نفر در استان کرمانشاه فراهم می شود.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه گفت: از این تعداد طرح مجوز گرفته تاکنون 20 هزار و 576 مورد به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی معرفی شده اند.



براندیشه افزود: تسهیلات این طرحهای معرفی شده به بانکها 883 میلیارد و 308 میلیون ریال است که 19 هزار و 463 مورد به بخش مستقل و 1113 طرح در بخش پشتیبان است.



وی تاکید کرد: از سویی دیگر بیش از 10 هزار و 425 طرح مشاغل خانگی در استان کرمانشاه موفق شده اند که 380 میلیارد و 228 میلیون ریال تسهیلات را از بانکهای عامل دریافت کنند.



دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در پایان گفت: بانک های عامل به 10 هزار و 333 مورد طرح معرفی شده در بخش مستقل و 92 طرح در بخش پشتیبان، این مبلغ تسهیلات را پرداخت کرده اند.

