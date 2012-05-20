به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی بعدازظهر شنبه در جلسه هم اندیشی تولیدکنندگان شیر شهرستان ورامین که با حضور نعمت الله ترکی معان برنامه ریزی استانداری تهران برگزار شد، افزود: یکی از چالش های پیش روی واردات نهاده های دامی این است که واردات در انحصار تعداد محدودی از افراد قرار دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این انحصار را از بین ببرد و واردات نهاده های دامی را از حلقه چند نفر خارج کند.

وی گفت: یکی از مه مترین عوامل تعیین کننده قیمت شیر و گوشت، نهاده های دامی است که بخشی از نهاده های دامی از طریق واردات تأمین می شود که باید به موقع در اختیار دامدار قرار گرفته و مصرف آن نیز به دقت مدیریت شود.

این مسئول افزود: نباید انحصار واردات این نهاده ها در دست چند نفر باشد و باید این انحصار از بین برود و واردات نهاده های دامی از حلقه چند نفر خارج شود.

وی عنوان کرد: تصمیم گیری در زمینه شیر باید با مدیریت هماهنگ و یکپارچه صورت گیرد و ارتباط مناسب بین حلقه های مختلف زنجیره تولید شیر به وجود آید.

موسوی ادامه داد: هرچند که از آذرماه سال 89 تا کنون در چند مرتبه قیمت شیر اصلاح شده است ولی در تعیین قیمت شیر باید به یک رابطه منطقی بین قیمت نهاده های دامی و شیر تولیدی رسید تا تولید کنندگان نیز بتوانند از سود معقول برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: دامداران استان تهران در ماه به 12 هزار تن جو، شش هزار تن ذرت، 45 هزار تن کنجاله سویا و 12 هزار تن سبوس نیاز دارند.

موسوی افزود: امروز دامداری استان در مرحله ای قرار دارد که می تواند با بهره گیری از تولیدات داخلی به حیات خود ادامه دهد و این تولیدات تا آبان ماه نیازهای داخلی را برطرف می کند ولی از دی ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده باید از نهاده های دامی وارداتی استفاده کرد که این نهاده ها باید مدیریت شود و به هنگام و در زمان مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد.